55 gironins han superat el curs de voluntari de Protecció Civil
La major part formen part de les comarques de la Selva i l'Alt Empordà
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va celebrar dissabte passat l’acte de lliurament de diplomes de la 17a i 18a edició del Curs bàsic per a voluntariat de protecció civil. En total, 310 alumnes han superat el curs, 211 homes (68,06%) i 99 dones (31,93%), i passen a ser nous voluntaris de Protecció Civil adscrits a 106 ajuntaments diferents.
Pel que fa a Girona, un total de 55 alumnes han superat el curs bàsic, destacant especialment les comarques de La Selva i l’Alt Empordà, amb 21 alumnes aptes cadascuna, que representen gairebé tres quartes parts del total de gironins.
Pel que fa als municipis del conjunt de Catalunya, Sant Adrià de Besós és el municipi amb més alumnes del curs bàsic aptes (10), seguit de Badalona i Caldes de Montbui amb 9 cadascú, i de Bigues i Riells del Fai, Salt i Lliçà d’Amunt amb 8 alumnes aptes cadascun.
Quant a la xifra de municipis, la comarca amb més presència al curs és la del Vallès Oriental (13 associacions de voluntaris), seguida del Vallès Occidental (10 municipis), Tarragonès i Baix Llobregat (9 municipis cada una). Pel nombre d’alumnes aptes, la comarca amb més presència ha estat també el Vallès Oriental, amb 30 alumnes, seguida del Baix Llobregat, amb 27 alumnes, del Vallès Occidental, amb 26 alumnes, i del Tarragonès amb 21 alumnes aptes, informa Protecció Civil en un comunicat.
Actualment, a Catalunya hi ha 165 associacions de voluntariat de protecció civil (AVPC) registrades i actives, amb un total de 1.807 voluntaris i voluntàries. Les AVPC col·laboren regularment amb els ajuntaments en tasques de prevenció i sensibilització sobre riscos i emergències, així com en serveis preventius en dispositius municipals (fires, celebracions, curses esportives) o en la resposta directa a emergències, garantint l’atenció a les persones afectades i els serveis bàsics a la població. L’any 2024, les AVPC d’arreu de Catalunya van comunicar a Protecció Civil la realització de 2.571 actuacions preventives i en emergències.
