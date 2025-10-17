Agricultura amplia a 130.000 caps de bestiar la vacunació contra la dermatosi pel nou focus de Cassà de la Selva
Ordeig diu que el reglament no permet deixar de fer buidats sanitaris fins que la vacunació no sigui majoritària
Roger Segura (ACN)
L'últim focus de dermatosi nodular contagiosa detectat a Cassà de la Selva comportarà la vacunació de 40.000 caps de bestiar dins el radi de protecció establert, que s'afegiran als 90.000 animals que ja estaven afectats a l'Alt Empordà. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet aquest divendres a la tarda una crida a la vacunació i a fer-la al més ràpid possible. "Tenim vacunes per a tots els animals i els pròxims dies n'arribaran més, per tant, no hi haurà cap problema", ha assegurat des de Lleida. Davant la demanda de flexibilitzar els sacrificis d'animals sans, Ordeig ha afirmat que el reglament no permet deixar de fer buidats sanitaris fins que la vacunació no arribi "al 75% dels focus de les zones de restricció".
El conseller n'ha parlat després de reunir-se a la Delegació del Govern a Lleida amb ramaders i alcaldes de la Noguera, preocupats perquè la incineració de les vaques sacrificades es fa en una planta situada a Térmens. En aquest sentit, Ordeig ha llançat un missatge de "tranquil·litat" i de "calma" perquè la incineració és "segura", es prenen "totes les mesures de seguretat" que requereix aquesta planta i se'n fan de complementàries, amb la "desinsectació a totes les entrades i sortides".
Davant la por que el transport dels animals morts pugui traduir-se en possibles contagis en la desena d'explotacions de vaques lleteres d'aquesta zona de la Noguera, el conseller no ha confirmat si podria fer-se una vacunació preventiva dels animals. Ordeig s'ha limitat a afirmar que durant la reunió s'han emplaçat a parlar amb els tècnics, amb els ramaders i amb els alcaldes "per trobar una solució i ens hem compromès a trobar-la la setmana que ve".
