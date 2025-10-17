Doblen els serveis directes de bus entre Barcelona i Olot
També augmenten els busos que uneixen la capital catalana amb Banyoles
La companyia TEISA i la Generalitat ampliaran a partir del 20 d’octubre els serveis d’autobús entre Olot i Barcelona, que passaran de quatre a vuit trajectes diaris per sentit de dilluns a divendres. Els nous recorreguts seran directes i circularan pel túnel de Bracons, sense parada a Vic. D'altra banda, la línia que connecta Olot i Barcelona per l’AP-7, amb parada a Banyoles, s’incrementarà amb quatre trajectes més entre setmana —dos per sentit— i ajustarà els horaris per facilitar els desplaçaments laborals i d’estudi.
Segons el director de TEISA, Àlex Gilabert, «amb aquest paquet de millores el que fem és augmentar l’oferta dels serveis per carretera entre Barcelona, Olot i també Banyoles, adequant-la a l’increment de la demanda». Gilabert afegeix que els canvis permetran «arribar a Barcelona abans de les vuit del matí i tornar a Olot o Banyoles a dos quarts de deu del vespre».
Amb aquesta ampliació, la línia entre Olot i Barcelona quedarà amb 30 serveis entre setmana: 16 pel túnel de Bracons, 8 per Banyoles i 6 amb parades a Amer, Anglès i Santa Coloma de Farners.
L’augment de freqüències respon a la pujada del nombre de passatgers. El 2024, la línia Olot–Vic per Bracons va transportar més de 109.000 viatgers, un 12 % més que l’any anterior. Entre gener i juny d’aquest any, la xifra ja supera els 71.000, un 28 % més que el mateix període del 2024. També la connexió Olot–Barcelona per Banyoles creix: de 92.000 passatgers el 2023 a més de 99.000 el 2024, amb una previsió d’arribar als 100.000 aquest any.
Horaris Olot-Barcelona-Olot per Bracons
Sortides Olot-Barcelona: 5:45h, 7:00h, 9:00h, 10:45h, 12:30h, 14:30h, 16:30h i 18:30h.
Tornada Barcelona-Olot: 7:45h, 8:45h, 12:00h, 14:00h, 16:00h, 18:00h, 20:00h i 21:00 (horaris de parada a Gran Via).
El cap de setmana s’afegeix un servei per sentit a la tarda al que hi havia, mentre que els diumenges es mantenen igual
Horaris Banyoles-Barcelona-Banyoles per l'AP-7
Sortides: 5:45h, 7:05, 9:30h, 12:00h, 14:20h i 17:50h
Tornada: 7:45h, 9:15h, 13:30h, 15:30h, 17:30h i 19:30h (horaris de parada a Gran Via).
Els caps de setmana (8 serveis els dissabtes laborables i 6 els diumenges i festius) es manté.
La nova línia entre Hostalric i la Universitat de Vic registra més de 600 viatgers el primer mes
El passat 1 de setembre TEISA va posar en funcionament la nova connexió per carretera entre Hostalric i Vic amb un seguit de mesures pensades sobretot per tenir en compte les necessitats de mobilitat dels estudiants de la Universitat de Vic. El servei compta amb un total de 6 trajectes (3 per cada sentit) que uneixen tots dos municipis passant per localitats com Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Espinelves. Hi ha busos des d’Hostalric a les 6:15h, 13:15h i 18:15, mentre que els viatges que comencen a Vic ho fan a les 8:00h, les 15:00h i les 20:00h. Durant el primer mes, aquesta línia ha transportat més de 600 passatgers, amb una mitjana d’entre 40 i 50 usuaris diaris des de l’inici del curs universitari.
TEISA, més de 500 treballadors i una flota de 320 vehicles a les comarques de Girona i Barcelona
Segons dades de TEISA, la compayia compta amb una flota de 320 autocars, minibusos i taxis que cobreixen nombroses línies de transport regular i a la demanda, i amb més d’un centenar de rutes escolars, de treballadors/es i de transport adaptat. També ofereix serveis turístics i excursions d’àmbit nacional i circuits internacionals en autocar. L’empresa ocupa a 515 persones entre conductors, acompanyants de transport escolar, mecànics, gent de taquilles i personal d’administració. Actualment és present a gairebé tot el territori gironí i part del barceloní. Dona servei a Girona, Banyoles, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Camprodon, Puigcerdà, Figueres, La Jonquera, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Sant Celoni, Vic i Barcelona, entre d’altres poblacions.
