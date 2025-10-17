Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els divorcis i separacions continuen anant a la baixa a Girona

Els jutjats de Girona, en una foto d'arxiu recent.

Els jutjats de Girona, en una foto d'arxiu recent. / Marc Martí Font

Girona

Els divorcis i separacions a la província de Girona continuen la seva tendència a la baixa. Segons les dades del segon trimestre de 2025, les dissolucions matrimonials han disminuït un 12,7% respecte al mateix període de 2024, amb 317 casos aquest any per 363 de l’any passat.

Aquest segon trimestre s’han registrat 216 divorcis consensuats, una caiguda del 14,6% respecte als 253 casos del 2024, i 95 divorcis no consensuats, lleugerament per sota dels 97 de l’any anterior, un descens del 2,1%. Les separacions consensuades també han baixat, de 9 a 3 casos, una disminució del 66,7%, mentre que les separacions no consensuades es mantenen igual, amb 3 casos. Pel que fa a les nul·litats matrimonials, aquest any no s’ha registrat cap cas, en comparació amb 1 en el mateix període de l’any passat.

Els procediments de modificació de mesures consensuades pugen lleugerament, de 68 a 70 casos, un increment del 2,9%, però baixen les no consensuades, de 97 a 84 casos, una baixada del 13,4%. En el cas de la guarda i custòdia de fills no matrimonials, es manté lleugerament estable la via consensuada (107 a 105 casos, -1,9%), però es registra una caiguda notable en els procediments no consensuats, de 104 a 73 casos, un descens del 29,8%.

En resum, Girona confirma la davallada iniciada a principis d’any després de diversos anys d’increment dels divorcis i separacions, amb descensos especialment importants en separacions consensuades i procediments no consensuats.

Catalunya i Espanya

Les demandes de dissolucions matrimonials han baixat un 10,2% a Catalunya durant el segon trimestre en comparació amb el mateix període del 2024. En total, se n'han fet 3.506, un 12,74% menys que durant el primer trimestre d'aquest any, segons dades fetes públiques pel Consell General del Poder Judicial.

Les demandes de dissolució matrimonial a Espanya també segueixen descendint durant el segon trimestre de 2025. Entre abril i juny s'han presentat 21.348 demandes, un 16,7% menys que en el mateix període de 2024. Tots els tipus de procediments -divorcis consensuats i no consensuats, així com separacions consensuades i no consensuades- han registrat descensos.

Les comunitats amb més demandes per habitant són Múrcia (54,9), Illes Balears (52,2) i Comunitat Valenciana (52,1), mentre que les més baixes són La Rioja (33,3), Madrid (36,7) i Castella i Lleó (38,6). Segons les dades disponibles, Catalunya manté una taxa elevada respecte a la mitjana nacional, amb 50,1 demandes per cada 100.000 habitants. Aquesta xifra situa la comunitat per sobre de la mitjana espanyola i confirma que, tot i la tendència general a la baixa, el volum de processos continua sent significatiu.

