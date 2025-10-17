Els pagesos demanen celeritat en la vacunació i que s'habilitin més veterinaris per protegir el bestiar de la Dermatosi
Experts apunten que l'origen del segon brot de Cassà de la Selva podria ser el transport d'un animal malalt
El Gremi de la Pagesia Catalana reclama més "celeritat" en la vacunació dels caps de bestiar situats a 50 quilòmetres de les explotacions afectades per la dermatosi nodular. Fins ara, s'havien detectat nou brots a l'Alt Empordà, però aquest dijous es va confirmar un nou focus a Cassà de la Selva. Aquest salt ha obligat a ampliar l'estratègia de contenció, i ara també s'hauran d'aplicar mesures en un radi de 50 quilòmetres de la granja de Cassà. El portaveu del Gremi, Jordi Ginabreda, demana al Govern que "deixi vacunar també els veterinaris privats" per anar més de pressa. D'altra banda, sobre l'origen del nou focus del Gironès, experts apunten que és plausible que s'hagi infectat a través del transport d'un animal malalt.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar