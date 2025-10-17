Els Premis de la Innovació en Salut a Girona reconeixen un projecte de control d'infeccions
Enguany hi ha hagut 45 candidatures que optaven al guardó
La 2a edició de la Setmana de la Innovació IAS-ICS Girona s'ha completat aquest dijous amb la celebració a la Farinera Teixidor de la jornada Innovem Girona, destinada a reflectir la tasca de les dues institucions a l’hora de promoure noves iniciatives en l’àmbit de la salut. A la vegada, s’ha valorat la capacitat dels seus professionals per a impulsar aquestes iniciatives amb l’entrega del Premi d’Innovació al projecte MULTIR, una aplicació per fer més eficaç la captació i emmagatzematge d'informació rellevant del programa de prevenció i control de la infecció.
Un jurat d’experts juntament amb el nombrós públic assistent han estat els encarregats de decidir el projecte guanyador d’entre els cinc finalistes. La proposta guanyadora rebrà una retribució de 5.000 euros destinats a fer progressar el projecte i afavorir la implementació.
La Unitat d’Innovació IAS-ICS Girona és la principal impulsora d’una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers i el Col·legi Oficial de Metges de Girona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, GironaHub i les empreses Johnson&Johnson, MSD i Novartis.
El lliurament dels Premis a la Innovació IAS-ICS Girona tanca el procés iniciat mesos enrere mitjançant la recepció d’un total de 45 propostes procedents dels diferents serveis assistencials dels hospitals Trueta i Santa Caterina, de l’atenció primària i de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.
Integració de dades
Martí Vivet, metge del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'hospital Trueta, va presentar en nom de tot l'equip el projecte guanyador. Aquest consisteix en el desenvolupament d’un software (MULTIR) d’integració de dades centralitzada, capaç de semiautomatitzar en temps real la recopilació, consolidació i anàlisis de les dades epidemiològiques dels diferents sistemes d’informació de l’estratègia ICS-IAS. Amb la recopilació de les dades l'aplicació genera informes amb les variables necessàries per al sistema de vigilància.
"L'aplicació ens permet captar abans i de forma més fiable els resultats positius en microorganismes multiresistents, virus respiratoris o malalties de declaració obligatòria per a poder diagnosticar abans i, per tant, fer l'aïllament per impedir que els microorganismes s'estenguin", va explicar Vivet.
La jornada va comptar amb dues taules rodones, que van destacar la digitalització de processos a partir de l’exposició de l’aplicació Antibiodose, projecte guardonat en l’edició dels Premis d’Innovació 2024 consistent en una guia electrònica per facilitar la prescripció antibiòtica als facultatius de medicina. La segona taula estarà dedicada a la cardiologia i com les innovacions tecnològiques marcaran el futur de l’especialitat.
