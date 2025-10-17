El Gremi de la Pagesia demana aturar els buits sanitaris i donaran suport si algun pagès s'hi nega
Revolta Pagesa diu que havia arribat a un acord amb el Departament per "flexibilitzar" els sacrificis d'animals
El Gremi de la Pagesia Catalana reclama que s'aturin els buits sanitaris, ara que s'ha avançat en la vacunació. El portaveu, Jordi Ginabreda, demana a les autoritats que siguin "flexibles". "Ajudar el sector vol dir no matar més animals, no volem més buits sanitaris", subratlla. Ginabreda diu que aquest dijous van arribar a un acord amb el Departament d'Agricultura per "flexibilitzar" els sacrificis i que havien aconseguit que s'aturés el buidatge dels 600 animals d'una granja de Palau-saverdera, amb positius. "Però el Ministeri d'Agricultura ha pressionat i s'ha reiniciat el sacrifici". Si algun pagès afectat no vol sacrificar el ramat, Ginabreda ha afirmat que li donaran suport: "Sortirem al carrer i la farem grossa".
