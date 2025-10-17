Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Gremi de la Pagesia demana aturar els buits sanitaris i donaran suport si algun pagès s'hi nega

Revolta Pagesa diu que havia arribat a un acord amb el Departament per "flexibilitzar" els sacrificis d'animals

Un veterinari durant la vacunació de caps de bestiar boví en una granja inclosa dins el radi del focus de la Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà

Un veterinari durant la vacunació de caps de bestiar boví en una granja inclosa dins el radi del focus de la Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà / Departament d'Agricultura

ACN

ACN

El Gremi de la Pagesia Catalana reclama que s'aturin els buits sanitaris, ara que s'ha avançat en la vacunació. El portaveu, Jordi Ginabreda, demana a les autoritats que siguin "flexibles". "Ajudar el sector vol dir no matar més animals, no volem més buits sanitaris", subratlla. Ginabreda diu que aquest dijous van arribar a un acord amb el Departament d'Agricultura per "flexibilitzar" els sacrificis i que havien aconseguit que s'aturés el buidatge dels 600 animals d'una granja de Palau-saverdera, amb positius. "Però el Ministeri d'Agricultura ha pressionat i s'ha reiniciat el sacrifici". Si algun pagès afectat no vol sacrificar el ramat, Ginabreda ha afirmat que li donaran suport: "Sortirem al carrer i la farem grossa".

