Invertiran 3,5 milions en la millora de deu estacions d’autobusos a les comarques gironines
Les obres es faran a Figueres, Roses, Cadaqués, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Tossa de Mar i Ripoll
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat les obres de millora i rehabilitació de deu estacions d’autobusos de les comarques gironines, amb una inversió total de 3,5 milions d’euros. Els treballs començaran durant la primavera vinent i s’allargaran nou mesos.
Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquestes actuacions formen part “d’un conjunt d’obres per millorar el nivell de servei a les persones usuàries en estacions d’autobusos arreu del territori”. Paneque ha subratllat que l’objectiu és “afavorir l’ús del transport públic, un dels eixos de les polítiques del Govern per promoure una mobilitat més sostenible i descarbonitzada”. A les comarques gironines, les obres afectaran estacions de Figueres, Roses i Cadaqués (Alt Empordà); Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Olot (Garrotxa); Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar (Selva); i Ripoll (Ripollès).
Els treballs variaran segons cada estació, però en termes generals inclouran la instal·lació de punts de càrrega elèctrica per a taxis i autobusos, la millora de l’accessibilitat, la renovació de marquesines i paviments, la millora del drenatge i la impermeabilització, la modernització de la instal·lació elèctrica i del mobiliari urbà, així com la incorporació de nous aparcaments per a bicicletes.
També es preveu actualitzar la imatge corporativa de les estacions, reforçar la senyalització i millorar la informació als viatgers i els sistemes de videovigilància, amb l’objectiu de fer-les més còmodes, segures i sostenibles.
