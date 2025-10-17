L'acusat d'assassinar i agredir sexualment la parella a Campdevànol només reconeix que la va colpejar
El processat no avala durant la declaració al judici les conclusions de la defensa, que admetia un crim "atroç"
L'acusat d'assassinar i agredir sexualment amb una "perversitat extraordinària" la parella a Campdevànol entre el 20 i el 21 de setembre del 2022 només ha reconegut que la va colpejar. "Cops sí, això ho he fet i està molt malament", ha admès al judici. El processat, però, afirma que "mai" va tenir un ganivet a les mans, negant ser l'autor de les punyalades que la víctima tenia als genitals. La declaració davant del jurat popular no avala l'escrit de la defensa, que reconeixia l'assassinat. Durant les al·legacions prèvies, el seu advocat arguïa que havia comès un crim "atroç" afectat pel consum de drogues i alcohol. L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable i a una condemna de 18 anys més.
El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat aquest divendres amb la tria del jurat popular. Després de la lectura dels escrits de conclusions provisionals del fiscal, l'acusació particular i la defensa, hi ha hagut les al·legacions prèvies, que és quan les parts expliquen per primer cop davant del tribunal popular quina és la tesi que sostenen en funció de les proves.
L'advocat de la defensa ha detallat que admetia l'assassinat perquè l'acusat sabia que havia comès un crim "atroç" pel qual mereix "ser condemnat". Al·legava, però, que té un llarg historial de drogodependència i que a l'hora de perpetrar els fets estava "intoxicat" pel consum.
Quan ha estat el torn de la seva declaració, l'acusat se n'ha desdit i no ha reconegut tots els fets. El processat només ha respost a les preguntes del seu advocat i s'ha limitat a admetre que va colpejar la víctima: "Jo l'únic que vaig fer va ser colpejar-la, però no vaig tenir un ganivet a les meves mans". L'acusat ha dit que té "llacunes" d'aquella nit perquè anava "bastant drogat" però ha reiterat que no va atacar la víctima amb un ganivet: "Això segur".
El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Coma, sostenen que el processat va actuar amb una "perversitat extraordinària" i va propinar una "pallissa despietada" a la víctima. L'autòpsia també va confirmar que l'autor la va agredir sexualment, apunyalant-la als genitals.
L'acusat ha explicat que ell i la víctima van ser parella entre un any i mig i dos anys i que la relació era conflictiva perquè discutien sovint. També ha declarat que ell és consumidor de drogues i ha estat en tractament de deshabituació durant diferents períodes des del 2008 i fins al moment dels fets. Ha negat, però, que fos ell qui iniciés la víctima en el món de les drogues. De fet, ha assegurat que li va aconsellar que no anés per aquest camí perquè ell "el coneix".
Els dies abans dels fets ha explicat que era la Festa Major de Campdevànol i van sortir tant junts com separats amb amics diversos dies, durant els quals van consumir. Segons el seu relat, la nit del 20 al 21 de setembre van anar a casa, van discutir, van forcejar i quan es va despertar va veure que la noia, que tenia 21 anys, "no es movia". "Vaig pensar que estava inconscient", ha dit. Aleshores, va trucar al telèfon d'emergències fins que personal sanitari va anar al domicili. No van poder fer res per salvar-li la vida.
L'acusat ha dit que va veure entrar "una ombra" pel balcó i ha tirat pilotes fora argumentat que la víctima tenia problemes amb un altre home, de qui no ha dit el nom. El processat ha afegit que no va veure sang a l'habitació, negant així la tesi de les acusacions que sostenen la víctima va viure un "turment" abans de morir perquè el processat la va torturar durant dies i després va intentar manipular el cos per ocultar-ho.
Segons les acusacions, entre la tarda del 19 de setembre i fins al matí del 21 de setembre del 2022, l'acusat va començar a colpejar "de manera brutal i repetida" la seva parella, sense que la noia tingués cap possibilitat de defensar-se. La va agredir "per tot el cos", atacant-la a cops de puny, amb objectes, abrasants o compressions cervicals.
"En un moment determinat, la víctima va observar amb pànic com l'acusat tornava de la cuina amb un ganivet, navalla o arma blanca similar i, dirigint-se cap a ella, li va propinar salvatgement dues ganivetades a l'interior de la vagina", relata el fiscal. Aquest atac, sumat a la pallissa que li havia clavat, van causar la mort per xoc politraumàtic, xoc neurogènic i xoc hipovolèmic. La investigació situa la mort entre la tarda-nit del 20 i el matí del 21 de setembre.
Un "dolor insuportable"
L'autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa. El seu cos tenia més de 60 ferides arreu del cos, entre les quals contusions, incisions, cremades i també diverses dents trencades i el fiscal indica que va patir un "dolor insuportable". L'escrit d'acusació descriu el seguit de lesions de la víctima al llarg d'onze pàgines. A les al·legacions prèvies, l'advocat de la defensa, Fernando Oriente, ha remarcat que la descripció del patiment de la víctima és propi "d'una pel·lícula de terror": "Són més de deu pàgines pròpies de la gàbia dels horrors".
El fiscal i l'acusació particular atribueixen al processat un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament amb agreujants de gènere i parentiu: "L'acusat, de manera prolongada en el temps, va colpejar repetidament a diferents parts del cos, va cremar, ferir, pressionar i apunyalar brutalment la seva parella i víctima amb la intenció d'acabar amb la seva vida i fer-la patir prèviament, però també amb intenció de demostrar-li de manera violenta i cruel el control i superioritat que exercia cap a ella com a dona i parella relegada a un pla subordinat sota la seva dominació".
Enrique Barata i Jordi Coma afegeixen que l'acusat no només no va demanar ajuda, sinó que també va "alterar proves" per intentar enganyar els investigadors i va netejar les ferides de la dona, va netejar rastres de sang, es va canviar de roba i va rentar i assecar roba de llit.
També li atribueixen un delicte d'agressió sexual agreujat per la "violència extrema", per atacar la seva parella i per utilitzar armes blanques. El fiscal remarca que li va assestar dues ganivetades als genitals que li van causar "un dolor profund i insuportable" a la víctima.
L'acusen, a més, d'un delicte de maltractament habitual perquè sostenen que la investigació va permetre descobrir que durant la relació "exercia habitualment un control cap a la víctima" i la tenia "subjugada i sotmesa a la seva dominació". El fiscal relata episodis constants de gelosia durant els quals li examinava el mòbil, la insultava, humiliava i la mantenia aïllada de la seva família.
La defensa sosté que la droga "va arruïnar dues vides". Admet l'assassinat, però sol·licita que li rebaixin la condemna perquè argumenta que el processat tenia alterades les capacitats pel consum de tòxics. A l'escrit de conclusions provisionals sol·licita 40 anys de presó (25 per l'assassinat, 13 per l'agressió sexual i 2 pel maltractament habitual).
El judici es reprendrà dilluns amb la declaració de testimonis.
