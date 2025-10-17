Un miler de persones passen per Ecosol durant els seus primers 20 anys de vida
L'empresa d’inserció de Càritas compta amb set línies d’activitat, amb serveis que van des del muntatge de bicicletes a la recollida de roba, passant per la missatgeria sostenible o el càtering
Un miler de persones han format part d’Ecosol, l’empresa d’inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona, durant els seus primers 20 anys de vida, entre persones contractades, tècnics i voluntaris.
La iniciativa va néixer com un programa laboral de l'entitat, amb una primera línia de muntatge de bicicletes que es va crear l'any 1995 dins d'aquest mateix paraigües. L’activitat va anar creixent fins que el 2005 es va constituir com una empresa per facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral.
Actualment compta amb set línies d’activitat repartides en 16 centres de treball situats arreu del territori. Es tracta del servei de recollida i gestió de roba i llibres; manteniment integral d'edificis, instal·lacions elèctriques i serveis de neteja; muntatge, lloguer i recuperació de bicicletes; taller de confecció; missatgeria sostenible; restauració i càtering; i gestió de magatzem i distribució de productes alimentaris.
Noves realitats socials
A l’hora d’afrontar els reptes de futur, des d’Ecosol treballen per ampliar les oportunitats d’inserció, fer un acompanyament posterior i adaptar-se a les noves realitats socials, gestionant perfils amb una severa exclusió social. En aquesta línia, el coordinador general de l’empresa d’inserció, Jordi Tarridas, explica que “estem en una evolució per arribar a més persones en risc d’exclusió, especialment dones i migrants, i garantir que el procés d’integració sigui real i durador", fet que implica "adaptar els programes a noves realitats socials, com ara la salut mental, les addiccions o la manca de competències digitals”.
En aquest sentit, Tarridas assenyala que "afrontem aquesta tasca amb el ferm compromís de mantenir l’equilibri entre la rendibilitat i la missió social" i subratlla que "volem continuar generant ocupació inclusiva, diversificant les seves fonts d’ingressos i potenciant serveis i productes competitius, com la producció de bicicletes, la restauració, els serveis i la gestió de residus". També remarca que "és clau incorporar innovació tecnològica i eines digitals que permetin millorar la gestió, la comunicació i la visibilitat del projecte”.
Una celebració emotiva
El Centre Cultural La Mercè de Girona ha estat aquesta tarda l'escenari de l’acte de celebració del 20è aniversari d’Ecosol, que ha arrencat amb les intervencions institucionals del membre del Consell d'Administració, Martí Batllori; i del director dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Treball a Girona, Pau Rich.
L'acte també ha comptat amb vídeos de testimonis que han passat per Ecosol i les intervencions de la presidenta de la Federació d'Empreses d'Inserció, Alba Coma; l'exgerent Anna Güell; la diputada de la Diputació de Girona, Maite Tixis; i el Bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. També s'ha fet una entrega d'obsequis a les persones que van "posar la primera pedra" per fer realitat el projecte d’Ecosol.
