El PP de Girona renova la seva direcció provincial sota la presidència de Daniel Ruiz

El partit es marca com a objectiu augmentar la seva representació municipal i consolidar el projecte a la província

La nova Junta Directiva Provincial del PP a Girona

La nova Junta Directiva Provincial del PP a Girona / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El Partit Popular de Girona ha renovat aquest divendres la seva Junta Directiva Provincial en un acte celebrat a la seu del partit i presidit per Daniel Ruiz, que lidera la formació des del relleu de Jaume Veray. L’acte ha comptat amb la presència del secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, i del coordinador nacional d’acció política, José Ángel Alonso.

Durant la trobada, Ruiz ha agraït la tasca del seu predecessor i ha destacat que “és un referent de treball, lleialtat i compromís amb el nostre projecte, i seguirem treballant plegats com hem fet fins ara”. Pel que fa als objectius de la nova etapa, el president provincial ha fixat com a prioritat augmentar la representació aconseguida a les eleccions municipals del 2023, “fent créixer el nombre de regidors allà on ja hi som presents i entrant en ajuntaments on encara no tenim veu”. Ruiz també ha subratllat la importància de consolidar el projecte del PP a la demarcació de Girona, “fent-lo créixer des del compromís, la proximitat i la coherència”.

El líder dels populars gironins ha reivindicat, a més, la feina des del municipalisme, “escoltant els veïns, donant resposta als problemes reals i enfortint la nostra presència arreu del territori, com ja hem notat des de fa mesos”.

