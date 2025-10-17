El PP de Girona renova la seva direcció provincial sota la presidència de Daniel Ruiz
El partit es marca com a objectiu augmentar la seva representació municipal i consolidar el projecte a la província
El Partit Popular de Girona ha renovat aquest divendres la seva Junta Directiva Provincial en un acte celebrat a la seu del partit i presidit per Daniel Ruiz, que lidera la formació des del relleu de Jaume Veray. L’acte ha comptat amb la presència del secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, i del coordinador nacional d’acció política, José Ángel Alonso.
Durant la trobada, Ruiz ha agraït la tasca del seu predecessor i ha destacat que “és un referent de treball, lleialtat i compromís amb el nostre projecte, i seguirem treballant plegats com hem fet fins ara”. Pel que fa als objectius de la nova etapa, el president provincial ha fixat com a prioritat augmentar la representació aconseguida a les eleccions municipals del 2023, “fent créixer el nombre de regidors allà on ja hi som presents i entrant en ajuntaments on encara no tenim veu”. Ruiz també ha subratllat la importància de consolidar el projecte del PP a la demarcació de Girona, “fent-lo créixer des del compromís, la proximitat i la coherència”.
El líder dels populars gironins ha reivindicat, a més, la feina des del municipalisme, “escoltant els veïns, donant resposta als problemes reals i enfortint la nostra presència arreu del territori, com ja hem notat des de fa mesos”.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar