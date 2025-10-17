Puigcerdà suspèn el Concurs de Cavalls pel brot de dermatosi nodular contagiosa
Es manté la Fira Multisectorial, que congregarà més de 300 paradetes
L'Ajuntament de Puigcerdà ha suspès el 44è Concurs de Cavalls del municipi, previst per al 8 i el 9 de novembre, arran de la detecció de diversos focus de dermatosi nodular contagiosa a l'Alt Empordà i el Gironès. Segons ha indicat el consistori en un comunicat, les mesures sanitàries adoptades per la Generalitat a causa d'aquesta situació "obliguen" a suspendre la mostra equina. L'Ajuntament recorda que la concentració i el moviment del bestiar de qualsevol espècie pot comportar la disseminació dels vectors transmissors de la malaltia (mosques, tàvecs, paparres i altres) arreu del territori. Per això s'ha considerat "necessari" suspendre tots els certàmens ramaders.
El consistori ha informat que es manté la Fira Multisectorial, que congregarà més de 300 paradetes de productes artesans, embotits i formatges, roba i complements o objectes de decoració.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar