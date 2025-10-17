Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una boletaire ferida a prop d’un hotel de Sant Feliu de Pallerols

Els Bombers l’han extret amb l’helicòpter del bosc i presentava una possible fractura a la cama

Els Bombers durant el rescat a Sant Feliu de Pallerols.

Els Bombers durant el rescat a Sant Feliu de Pallerols. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Pallerols

Rescat d’una boletaire aquest divendres a Rupit, a tocar de Sant Feliu de Pallerols.

El succés ha tingut lloc poc després de dos quarts de deu del matí en un bosc proper a l’hotel Santuari de Sant Feliu. Una amiga de la boletaire ha donat l’avís al 112, fet que ha mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers i tres equips del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), un dels quals amb helicòpter.

Els efectius han localitzat la dona ferida i han confirmat que presentava una possible fractura a la cama dreta. Un cop al lloc, els rescatadors l’han atesa, immobilitzada i traslladada amb llitera fins a l’helicòpter, que l’ha evacuat a l’Hospital de Vic per rebre atenció mèdica, segons han informat els Bombers

