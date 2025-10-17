Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trien el jurat popular i comença el judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol

S'enfronta a presó permanent revisable i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual

De perfil, l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona

De perfil, l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

Xavier Pi / ACN

Girona

El judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol entre el 20 i el 21 de setembre del 2022 ha començat aquest divendres a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal sol·licita presó permanent revisable perquè sosté que el processat va actuar amb una "perversitat extraordinària" i va propinar una "pallissa despietada" a la víctima durant dies. La noia de 21 anys tenia més de 60 ferides arreu del cos, entre les quals contusions, incisions, cremades i també diverses dents trencades. L'autòpsia també va confirmar que l'homicida la va agredir sexualment, apunyalant-la als genitals. L'acusació demana una condemna de 18 anys més de presó per delictes d'agressió sexual i maltractament habitual.

