Trien el jurat popular i comença el judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol
S'enfronta a presó permanent revisable i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual
El judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol entre el 20 i el 21 de setembre del 2022 ha començat aquest divendres a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal sol·licita presó permanent revisable perquè sosté que el processat va actuar amb una "perversitat extraordinària" i va propinar una "pallissa despietada" a la víctima durant dies. La noia de 21 anys tenia més de 60 ferides arreu del cos, entre les quals contusions, incisions, cremades i també diverses dents trencades. L'autòpsia també va confirmar que l'homicida la va agredir sexualment, apunyalant-la als genitals. L'acusació demana una condemna de 18 anys més de presó per delictes d'agressió sexual i maltractament habitual.
