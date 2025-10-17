Una vaca envesteix un home a Molló i el fa caure per un marge
L'home ha acabat a l'hospital amb ferides amb contusions al cap i una cama
Un home ha resultat ferit aquest divendres a Molló després de ser envestit per una vaca, que l’ha fet caure per un marge d’uns tres metres.
L’incident ha tingut lloc cap a la una del migdia, a la zona del mirador del coll d’Ares. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius d’emergències, entre ells quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter de rescat.
Segons han informat els Bombers, l’animal ha propinat una coça a l’home al cap i, tot seguit, l’ha fet caure pel marge. El ferit presentava diverses contusions i lesions al cap i a una cama. Els Bombers l’han localitzat, immobilitzat i evacuat amb llitera mitjançant gruatge fins a l’helicòpter.
Posteriorment, l’han traslladat fins al parc de Bombers d’Olot, on l’esperava una ambulància del SEM per fer-li una primera valoració i evacuar-lo a un centre sanitari. De moment, no ha transcendit l’estat del ferit.
