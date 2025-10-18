Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura intensifica la vacunació contra la dermatosi nodular a la demarcació de Girona

Uns seixanta veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva

Un vial amb la vacuna contra la dermatosi. / ACN

Cassà de la Selva

El Departament d'Agricultura ha intensificat la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a Girona. Uns 60 equips veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de protecció de Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva. La prioritat és vacunar primer les vaques reproductores de llet i de carn, perquè tenen més valor econòmic i genètic, seguides dels vedells d'engreix. Segons el Departament, no s'aplica cap criteri segons la mida de l'explotació. L'objectiu és contenir la malaltia i protegir el sector ramader gironí.

Després que aquest dijous es confirmés un nou cas de Dermatosi Nodular a Cassà de la Selva, que obliga a modificar el radi inicial d'actuació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha intensificat aquest dissabte les tasques de vacunació. Uns 60 equips de veterinaris estan desplegats a la demarcació per vacunar amb la màxima rapidesa els animals de les explotacions afectades.

Segons el Departament, a hores d'ara, la prioritat és completar la vacunació dels caps de bestiar dins el primer radi de protecció a Castelló d'Empúries, mentre que les feines al radi de Cassà de la Selva ja han començat.

Paral·lelament, la secretària general del Departament continua mantenint reunions amb els equips territorials i la Direcció General de Ramaderia per coordinar l'estratègia de contenció de la malaltia i assegurar-ne un seguiment constant.

Pel que fa al criteri de vacunació, els científics han establert que es vacunin primer els animals amb més risc. En primer lloc, les vaques reproductores de llet i de carn, seguides dels vedells d'engreix. Segons el Departament, aquestes primeres són prioritàries perquè tenen un alt valor econòmic i genètic, i constitueixen la base de la producció ramadera del país. "Si perdem les vaques reproductores, ens costarà molt més recuperar el sector", adverteixen en un comunicat. A més, insisteixen que no s'està establint cap criteri segons la mida de l'explotació, sinó exclusivament segons el risc sanitari i productiu.

Amb aquesta actuació intensiva, el Departament vol aturar la propagació de la dermatosi i protegir el teixit ramader de les comarques gironines.

El passat 4 d'octubre es va confirmar el primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a una explotació de Castelló d'Empúries. Fins aquest dissabte, s'han detectat 10 casos, l'últim a Cassà de la Selva. Aquest virus no afecta els humans, però es propaga molt ràpidament entre el bestiar boví, a través de vectors, com mosquits.

