La cultura popular marca l’inici de les Festes de Sant Martirià
Banyoles viu un cap de setmana intens de Festa Major amb una vuitantena d’activitats. Ahir al vespre, la cercavila de seguici (a la imatge) va donar inici a quatre dies marcats per molts actes vinculats a la cultura popular, com l’encesa de la teiera i Ball del Drac, la Tronada, el Ball de passada i la Tancada de bèsties del Monestir. Els concerts al recinte de Barraques i les activitats que organitza el Foment de la Sardana completen les principals activitats de la festa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025