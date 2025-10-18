Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La cultura popular marca l’inici de les Festes de Sant Martirià

Amb la sortida del Drac, els gegants i els capgrossos, es dona el tret d’inici de les Festes de Sant Martirià de Banyoles. Pere Duran / Nord Media

Amb la sortida del Drac, els gegants i els capgrossos, es dona el tret d’inici de les Festes de Sant Martirià de Banyoles. Pere Duran / Nord Media / Pere Durán

Redacció

Redacció

Banyoles

Banyoles viu un cap de setmana intens de Festa Major amb una vuitantena d’activitats. Ahir al vespre, la cercavila de seguici (a la imatge) va donar inici a quatre dies marcats per molts actes vinculats a la cultura popular, com l’encesa de la teiera i Ball del Drac, la Tronada, el Ball de passada i la Tancada de bèsties del Monestir. Els concerts al recinte de Barraques i les activitats que organitza el Foment de la Sardana completen les principals activitats de la festa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents