David Sánchez, fisioterapeuta: "Als homes ens costa explicar els problemes sexuals pel tabú i l’orgull"
Girona dona aquest dissabte el tret de sortida a la gira divulgativa sobre salut pelviana masculina
El sòl pelvià masculí encara genera un gran desconeixement i molts tabús. Amb l’objectiu de fer visible aquesta realitat i obrir espais de diàleg i formació, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha posat en marxa la gira divulgativa Salut pelviana masculina, més enllà del tabú conduïda pel fisioterapeuta especialitzat David Sánchez amb la coordinació de la Comissió de Salut Pelviana del Col·legi i que s'inaugura aquest dissabte a Girona.
"Als homes ens costa explicar els problemes sexuals o de micció perquè es viuen entre el tabú i l’orgull masculí", afirma Sánchez, que és director d'un centre de fisioteràpia de Blanes. Malgrat tot, afirma que aquestes problemàtiques són "molt més habituals del que es pensa i cal trencar el silenci".
Durant les sessions es parlarà de malalties i disfuncions que poden afectar qualsevol home al llarg de la vida, com ara la disfunció erèctil, els trastorns d’ejaculació (precoç, retardada o retrògrada), les alteracions miccionals, el dolor pelvià crònic, les varius a la pelvis o els varicoceles als testicles així com les conseqüències de cirurgies de pròstata o d’infeccions.
"És fonamental que la població masculina sàpiga que la fisioteràpia també pot ajudar a tractar aquests problemes"
"És fonamental que la població masculina sàpiga que la fisioteràpia també pot ajudar a tractar aquests problemes, més enllà de la urologia o l’andrologia”, remarca.
A més de donar eines de prevenció i autoexploració, els seminaris volen contribuir a la normalització de l'especialitat de la fisioteràpia del sòl pelvià masculí, que pot millorar la qualitat de vida de molts homes.
Els seminaris, gratuïts i adreçats tant a professionals com al públic en general, tindran lloc a Girona, Barcelona, Manresa, Tarragona i Lleida. El primer es farà aquest dissabte a Girona a la seu de l’hotel Peninsular i es dividirà en dues sessions, una per al públic en general i una altra per a fisioterapeutes i professionals de la salut.
Molèsties al sòl pelvià
Un estudi del Col·legi de Fisioterapeutes mostra d’una banda, que la població cada cop té un major coneixement sobre el sòl pelvià i la seva relació amb la salut i qualitat de vida de les persones i, de l’altra, la necessitat d’introduir l’abordatge amb fisioteràpia des de l’inici del procés terapèutic per tal de millorar els resultats i l’eficàcia del tractament.
Les patologies de sòl pelvià més comunes són el dolor lumbopelvià (19% dels entrevistats) i la incontinència urinària (14%). La incontinència afecta més les dones, un 21% per un 6% dels homes. A continuació, hi ha problemes en les relacions sexuals, que afecten un 8% de la població (un 10% de les dones per un 6% dels homes) i els problemes d’erecció, que en aquest cas afecten un 5% de la població, però que puja fins al 8% en els homes d’entre 55 i 65 anys.
De les persones que han patit patologies vinculades amb el sòl pelvià, un 54% han decidit realitzar alguna mena de tractament i, en aquest cas, el 71% ha decidit fer fisioteràpia. L’exercici terapèutic s’ha demostrat científicament com el tractament més eficaç contra algunes d’aquestes molèsties o patologies.
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es treballa activament per garantir a totes les persones l'accés a la informació sobre què és el sòl pelvià, com funciona i com prevenir la seva disfunció. Les disfuncions del sòl pelvià, com la incontinència urinària, la incontinència anal, els prolapses o el dolor pelvià tenen un gran impacte en la sexualitat de les persones i, per tant, en la seva salut i qualitat de vida.
El 45% de les persones que fan tractaments de fisioteràpia per al sòl pelvià afirmen que en fan entre 1 i 4 a l’any, mentre que un 18% hi va entre 5 i 10 vegades i un 8% més de 10 vegades. Amb aquesta dinàmica, la freqüència mitjana per persona és de 3 tractaments o visites a l’any.
