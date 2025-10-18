Les Barraques de Banyoles celebren 40 anys d’història
Amb motiu d’aquesta efemeríde s’ha creat una nova figura del bestiari popular, una ovella negre
Banyoles està de celebració, i no només per la festa major. Les seves històriques Barraques enguany compleixen quatre dècades marcant les nits de la festa major amb el mateix esperit i essència de la primera edició de 1985.
Sota el lema «40 Anys construint», l’actual Agrupació d’Entitats Culturals de Barraques va organitzar diemcres passat un concert commemoratiu recuperant dalt de l’escenari alguns dels grups musicals històrics que van protagonitzar les primeres edicions de Barraques, com el Xuixo de Pus, Omega, 085 i un grup creat per l’ocasió que van versionar cançons del mític grup banyolí Kitch. Tot plegat, acompanyat de grups actuals com Último Ke Zierre, Remei de Ca la Fresca i Senyor Oca.
A més, divendres passat també es va fer el tradicional Pregó de Barraques amb la participació de diferents col·lectius històrics, com ara els Pirates de la Draga.
Els concerts van continuar ahir amb Germà Negre, Maria Jaume, Thelee i Xafacaps. Aquest diumenge serà el torn de Ginestà, el popular Ball de Passada i DJ Trapella.
Reclam pel jovent
Aprofitant el 40è aniversari, també es va presentar una nova figura del bestiari popular, una ovella negre, que, portada per dues persones, va fer entrada al recinte armada amb bengales de foc.
Aquesta ovella, explica la presidenta de l’Agrupació, Alba Fresneda, també va desfilar ahir dissabte i tornarà a aparèixer aquest diumenge. «Volem que l’ovella funcioni com a reclam per a la gent jove», declara. En aquest sentit, afirma que existeix una manca de «relleu generacional a les entitats», motiu pel qual des de l’agrupació s’han proposat cridar l’atenció del jovent i animar-lo a participar en les Barraques: «Hi ha molta gent que ve perquè formen d’una entitat, i d’altres que no perquè no els agrada la música. Els volem deixar clar que poden venir a les Barraques simplement per fer vida de poble, no només perquè els toqui o per veure els concerts».
Amb tot, la banyolina admet que cada vegada es fa «més escola» sobre la festa major. Un dels trets de Barraques que creu que les fa diferents i que s’haurien d’explicar és que «cada entitat es construeix la seva pròpia barraca», de tal manera que aquestes construccions esdevenen un «monument efímer» de la personalitat de cada col·lectiu. Per exemple, la barraca de l’entitat Pirates de la Draga, cofundadors de les Barraques, està construïda en forma de vaixell pirata.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025