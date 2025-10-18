El PSC recorda Ernest Lluch en el 25è aniversari del seu assassinat
L’acte aplega a l’Auditori Josep Irla de Girona aplega unes 200 persones
El Partit dels Socialistes de Catalunya a les Comarques Gironines ha celebrat aquest dissabte a l’Auditori Josep Irla de Girona l’acte central de record i homenatge a Ernest Lluch, coincidint amb el 25è aniversari del seu assassinat. La trobada, que forma part del cicle d’esdeveniments organitzat per la Federació socialista al llarg d’aquest trimestre, ha reunit més de dues-centes persones, entre representants institucionals, companys de trajectòria i ciutadania, segons informa el PSC.
L’acte ha estat obert pel diputat al Congrés i primer secretari del PSC a les Comarques Gironines, Marc Lamuà, que ha destacat el paper de Lluch com a referent de la convivència i el pensament crític. Lamuà ha lamentat la voluntat del Govern valencià d’eliminar el nom de Lluch de diversos espais públics i ha alertat de les “pretensions autoritàries de la dreta espanyola”, reivindicant que “els valors del diàleg, la raó i la justícia social continuen essent el millor antídot contra la intolerància i la divisió”.
La consellera Sílvia Paneque ha centrat la seva intervenció en la vigència del pensament i l’exemple de Lluch en la política actual. Ha reflexionat sobre “un temps en què la frontera entre el que és real i el que és aparent s’ha tornat difusa” i ha advertit del risc que la cultura de la simulació “contamini la política i la vida pública”. Paneque ha contraposat aquesta superficialitat a “una manera més profunda d’entendre la política, basada en la veritat, la responsabilitat i la justícia”, valors que, ha recordat, “definien la manera de fer de Lluch i la seva aposta pel bé comú com a únic camí per construir societats més justes i humanes.”
