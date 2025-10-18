Vandalisme a Puigcerdà: destrossen els vidres del funicular
L'Ajuntament fa una crida a aturar unes bretolades que s'han enquistat a la vila des de fa dècades
Miquel Spa
El nou govern de l''Ajuntament de Puigcerdà ha reaccionat amb fermesa després que uns brètols hagin destrossat els vidres de la cabina del funicular que uneix el Barri de l’Estació amb el Raval de les Monges i el nucli antic, deixant el sistema fora de servei. Els danys ocasionats han inhabilitat el servei i obliguen ara a substituir les superfícies de vidre trencades, amb una espera que podria allargar-se durant setmanes.
Aquesta acció no s'ha produït en un context aïllat, sinó que s’emmarca en una problemàtica endèmica de vandalisme que arrossega la vila. En comptades ocasions, s’han vist danys greus en equipaments públics que perjudiquen especialment les persones amb mobilitat reduïda i generen despeses que acaben recaient en tota la ciutadania.
El fenomen del vandalisme a Puigcerdà no és nou, sinó que sovint reapareix amb episodis repetitius que afecten diversos elements del mobiliari i de l’espai públic. L'any 2009, l’Ajuntament va optar per instal·lar càmeres de videovigilància davant l’augment de comportaments incívics: es van produir destrosses en el pessebre nadalenc i reiteradament es trenquen els lavabos del Parc Shierbeck. A més, el funicular ja havia estat objecte de desperfectes en altres ocasions, fet que també n’havia provocat la interrupció temporal del servei. Alguns analistes han situat l'arrel del vandalisme en el caràcter fronterer i turístic, que porta a la vila molta gent que hi està de pas.
Aquests actes no només són qüestió de mals usos o petites bromes, sinó que afecten directament la qualitat de vida, l’imatge del municipi i la sostenibilitat econòmica d’elements públics. Amb aquest precedent, l’Ajuntament de Puigcerdà ha apuntat que es reforçarà la vigilància, es farà valer el règim sancionador i, alhora, treballarà en estratègies de convivència i conscienciació que desincentivin aquestes conductes.
Impacte social i econòmic
El servei del funicular, habitualment emprat per veïns i visitants amb dificultats de mobilitat per salvar el pendent entre el barri baix i el nucli alt, queda inutilitzat per la destrossa del cap de setmana. Això suposa un greuge directe cap a col·lectius vulnerables que depenen de l’equipament per desplaçar-se amb comoditat i seguretat.
La inversió que caldrà aplicar per reparar o substituir els vidres recau sobre les arques municipals i, en última instància, sobre tots els contribuents, segons han lamentat en reiterades ocasions els governs municipals. L’Ajuntament ha anunciat que seguirà endavant tant amb les tasques de reparació com amb les actuacions legals que es puguin emprendre contra els responsables d’aquests actes.
Puigcerdà, ha remarcat el consistori, “no és un espai per a l’incivisme: és una vila que mereix respecte, convivència i dignitat”. Amb aquesta declaració de principis, l’equip municipal exigeix respostes fermes i que la ciutadania col·labori per protegir el patrimoni col·lectiu.
