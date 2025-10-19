L’Expocasió Girona consolida Fornells com a capital del vehicle d’ocasió al territori
La fira tanca la quarta edició de l’any amb prop de 400 vehicles venuts i una gran afluència de públic tot el cap de setmana
Joana Amat
Fornells de la Selva ha viscut un cap de setmana sobre rodes. S'ha celebrat una nova edició de l'Expocasió Girona, la quarta d'aquest any. Es tracta d'una de les Fires del Vehicle d'Ocasió més reconegudes del gironès i de Catalunya. Tot tipus de vehicles: cotxes, motos, furgonetes i camper han ocupat gairebé 12.000 metres quadrats al Carrer Pla de la Seva. Després de tres dies amb tots els motors engegats, s'ha acabat avui l'edició d'enguany amb "èxit en termes de públic i també d'objectius", segons explica Albert Alsina, director de l'esdeveniment.
L'Expocasió té lloc en un únic espai, ara bé, de tipus de vehicles n'hi ha un munt. D'ocasió, KM0, gerència, gasolina, dièsel, models elèctrics i híbrids. Aquests darrers, concretament els híbrids no endollables, són els preferits últimament segons explica Alsina. Una de les raons que fa decantar els compradors cap a aquesta opció és l'etiqueta ECO que porten aquets vehicles, sobretot els cotxes. La part de vehicles industrials i comercials també s'ha anat popularitzant, aquest any "ha funcionat molt bé", amb un número inferior de vendes però igualment significatiu, al voltant d'unes vint furgonetes per dia. En total, oferint aquesta varietat, la fira ha comptat amb 18 expositors, alguns ja amb molts anys de recorregut i experiència a l'Expocasió.
L'organització celebra la gran assitència a la fira: "L'afluència de gent ha sigut molt i molt bona, amb un divendres gairebé de rècord". El primer dia, es van vendre més de 120 cotxes i dissabte es van acostar a les dues-centes vendes, 184 concretament. Alsina fa una valoració general molt positiva: "El nostre objectiu era vendre més del 50% del que teníem exposat, i així serà". Explica que entre els tres dies que dura l'Expocasió, es preveu tancar l'edició amb una venda aproximada de 400 vehicles, que representa al voltant de la meitat dels que hi havia exposats.
És un cap de setmana de fires, i Albert Alsina ho posa sobre la taula com una mostra més del seu "èxit rotund". Les comarques gironines han acollit aquests dies la Fira de Sant Lluc (a Olot), la de Sant Martirià (a Banyoles) i la Fira Locomoció i Artesania, al mateix municipi. "També vam competir amb el Barça-Girona", assegura el director de la fira. Tot i aquest gran ventall d'oportunitats i coses a fer durant aquest cap de setmana, en cap moment l'Expocasió va notar que hi hagués caiguda d'afluència.
Fira Locomoció i Artesania de Fornells de la Selva
Mentre que centenars de vehicles atreien visitants a l'Expocasió, el municipi tenia una altra fira en marxa que ha fet omplir i moure els carrers encara més: la Fira de Locomoció i Artesania. Durant el dissabte 18 i diumenge 19 d'octubre a partir de les 10 del matí, el món del motor i el de l'artesania s'han trobat en la vida comunitària de Fornells de la Selva. Enguany s'ha celebrat la seva 25a edició i ja es considera una de les cites més emblemàtiques tant per veïns com per visitants de tot el territori.
La fira és un esdeveniment familiar, els carrers s'omplen de cotxes, motos, tractors i vehicles clàssics, però també d'artesania, productes locals i activitats per a tot tipus de públic. Petits i grans han pogut gaudir d'un cap de setmana d'exhibicions de vehicles antics i maquetes ferroviàries, tallers infantils, música en directe i gastronomia de proximitat.
A part de les activitats organitzades dins el programa, hi ha hagut un espai que no han parat de funcionar: la zona esportiva del Molí. Allà hi ha hagut durant tot el cap de setmana parades d'artesans, jocs gegants de fusta, inflables, el taller de munyir la vaca Voltaire, un circuit d'aventura, ponis, un tren turístic i una zona per fer un mos. Així doncs, a ritme de Ferrari o de 600, tothom que ha passejat per Fornells de la Selva ha pogut celebrar la passió pel motor i l'artesania.
El 18 i 19 d'octubre han sigut dos dies protagonitzats per les famílies, joves, grans i petits que han passat per diferents fires i altres propostes de la província fent que el territori es mantingui viu i carregat de propostes i cultura per a tothom.
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Morabanc Andorra-Bàsquet Girona: Dues pròrrogues i tres hores de deliri (115-113)