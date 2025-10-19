La Fira de Sant Lluc omple Olot tot i l’absència d’animals
Més de cent activitats han animat el centre de la ciutat en una edició adaptada a la situació sanitària del sector ramader, però amb una gran resposta del públic i del teixit local
Joana Amat
Aquest cap de setmana el centre d'Olot ha sigut una vegada més l'epicentre de la tradició i la vida popular amb la celebració de la Fira de Sant Lluc 2025. Aquest any, sense l'espai expositiu d'animals, que s'ha hagut de suspendre arran del focus de dermatosi nodular contagiosa, però igualment amb gran presència del sector ramader. L'artesania, el dibuix i altres cares de la cultura també han passat com sempre per la ciutat garrotxina, deixant un cartell amb més d'un centenar d'activitats programades repartides en dotze espais diferents. Gemma Canalias, regidora de promoció de la Ciutat i Comerç, parla de la fira com "una de les mes arrelades i estimades" i destaca les circumstanes excepcionals d'aquest any que els ho han fet reorganitzar tot.
Entre les activitats, destaca sobretot el conjunt de tallers i propostes de la Fira ramadera, on tot i no haver-hi animals s'ha seguit la temàtica ramadera en tot el que s'ha programat en aquest espai i ha tingut una molt bona rebuda. Una altra de les propostes amb més participació ha sigut l'Espai Tast, que ha omplert de gom a gom totes les activitats programades, conduides per Pep Nogué i rebudes per un públic amb ganes de conèixer productes i productors de proximitat. El tercer lloc del podi, tot i que totes les activitats han sigut "molt ben rebudes", l'ocupa l'espai de productors. Segons explica Canalias, les paradetes amb productes artesans són un espai molt concorregut, "la gent hi aposta fermament i valora molt poder parlar directament amb el productor".
També hi ha propostes que són ben veteranes i ja no tenen aquella essència que té la novetat, però que són igual d'estimades per la gent. Des de la diada castellera protagonitzada pels Xerrics o la Fira del Vehicle d’Ocasió, que ja ha arribat a la 15a edició. En l'edició d'enguany tampoc ha faltat la reconeguda Fira del Dibuix, que aquest any celebra la seva 70a edició. Com sempre, ha combinat la mostra i venda d'obres d'artistes d'arreu amb un espai de tallers i activitats creatives per a grans i petits, com per exemple un taller d'experimentació amb pigments naturals. Aquest any els pintors i pintores han assegurat que el seu espai ha "rebrotat" i la gent torna a tenir més interès en les seves obres. Un altre espai per a totes les edats, i que fa uns cinc anys que es fa, és el Tastajocs, que omple la plaça Major de taules preparades amb jocs de tota mena: de construcció, moderns, d'enginy...
Canalias destaca la bona resposta en tots els sentits: el sector comercial de la ciutat, els artesans que han vingut i, evidentment, la gent que ha visitat amb entusiasme tots els racons i espais de la Fira de Sant Lluc, des de públic francès, també andorrà i, evidentment, local de la comarca que "cada any espera aquestes dates per compartir i celebrar allò que som com a ciutat". El fet que la fira prengui un enfocament multisectorial fa que el públic sigui molt divers i tothom trobi allò que més li encaixa. S'emmarca també dins la Setmana Bio per l’alimentació ecològica i per això s'han organitzat diverses xerrades i espais. Es tracta d'un àmbit que cada vegada desperta més interès, "comença a ser un reclam per la ciutadania", segons explica la regidora.
La fira de sempre, però amb canvis
D'altra banda, s'han incorporat algunes novetats. Pel que fa al mercat extraordinari de roba que acullen la plaça Balmes i els carerrs veïns, aquest any s'han afegit alguns carrers nous per poder fer-hi cabre les més de 70 parades de moda i complements. Sobretot, però aquesta ampliació respon a la necessitat de fer aquest espai més segur i còmode, ja que hi ha "moments de col·lapse de gent, carrers replets de gent i no es pot passar", explica Canalias.
Un altre canvi d'aquest any és en la Cursa de Sant Lluc, i és que la sortida ara es fa des del Carrer Sant Rafel. Es tracta d'una novetat que tant els cossos de seguretat de la ciutat com l'organització o els propis participants han valorat molt positivament.
La Fira ramadera, l’espai expositiu d’animals documentat des de 1315, s’ha hagut de modificar i suplir per altres iniciatives com tallers de pintacares, concerts, contes infantils, jocs i propostes per redescobrir la pagesia per a tota la família. Aquest canvi ha vingut marcat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la gent ha abraçat les noves propostes. De fet, la fira acabarà avui amb un contacontes a càrrec de La Dona del Sac, que té preparat un conte que s'emmarca dins la temàtica de la ramaderia.
Un cap de setmana, protagonitzat per espais que combinen activitats, tallers, art, esport i joc, ha fet despertar i activar la ciutat d'Olot. És per això també que aquests dos dies, el comerç de la ciutat s'ha mantingut i els museus han ofert entrada gratuïta als seus visitants. A més, una fira com aquesta fa reforçar el teixit associatiu de la ciutat: més de seixanta entitats i empreses de la Garrotxa formen part, d'una manera o altra, de la Fira de Sant Lluc 2025.
