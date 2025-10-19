Les morts per càncer de pulmó ja superen les del tumor de mama a Girona
En la darrera dècada la incidència i mortalitat en les dones per tumor de pit s’han estabilitzat i la supervivència és la segona més alta
El càncer de pulmó ha superat per primera vegada el de mama com a principal causa de mortalitat oncològica entre les dones, tant a nivell estatal com a les comarques gironines. Aquest augment es deu a un increment notable dels casos de càncer de pulmó en la població femenina. Tot i que el càncer de mama presenta una taxa de supervivència propera al 90%, el de pulmó continua sent un dels més agressius, amb una supervivència als cinc anys que oscil·la entre el 22% i el 40%.
Per aquesta raó, el càncer de pulmó fa temps que és la primera causa de mort per càncer entre els homes, i el 2024 també s’ha convertit en la primera causa de mortalitat oncològica entre les dones a les comarques gironines. Segons les dades provisionals de mortalitat publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any passat van morir 89 dones per càncer de mama, mentre que les víctimes per tumors malignes a la tràquea, bronquis i pulmó van ser 115. En comparació amb les dades del 2023, es van registrar 110 morts per càncer de mama i 94 per càncer de tràquea, bronquis o pulmó.
Aquest canvi en les estadístiques posa de manifest la necessitat d’augmentar les campanyes de prevenció i sensibilització en les dones pel que fa al càncer de pulmó, incloent la lluita contra el tabaquisme, que és un dels factors de risc més importants.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya confirma que, en els últims deu anys, les tendències d’incidència i mortalitat del tumor de mama s’han estabilitzat, ja que l’increment en el nombre de casos és proporcional a l’augment de població. D’altra banda, la supervivència al càncer de mama és la segona més alta després del tumor de tiroides, amb un 97% a cinc anys i un 84,1% als deu anys del diagnòstic.
A Catalunya, el 29% dels casos de càncer diagnosticats en dones són tumors de mama, que continuen sent el tipus més freqüent. Es calcula que durant el 2024 s’han diagnosticat un total de 5.439 casos, dels quals gairebé un 79% corresponen a dones majors de 50 anys. A la Regió Sanitària de Girona, s’han registrat 612 casos durant aquest període.
Detecció precoç
El Departament de Salut destaca la importància del diagnòstic precoç a través del programa de mamografies, adreçat a dones de 50 a 69 anys. La invitació per a cada dona es fa mitjançant una carta, i de manera complementària poden rebre un missatge SMS de recordatori.
Segons dades de la Fundació Salut Empordà, la participació en aquest programa a l’Alt Empordà és lleugerament superior a la mitjana catalana. El programa es centralitza a l’hospital de Figueres, i la participació per Àrees Bàsiques de Salut és del 68% a Bàscara, 67% a l’Escala, 69% a Figueres, 67% a la Jonquera, 68% a Llançà, 70% a Peralada, 61% a Roses i 72% a Vilafant.
Una de les principals novetats a tot Catalunya és que els resultats de les mamografies del programa de detecció precoç es publicaran properament a l’aplicació La Meva Salut. Actualment, quan els resultats són normals (sense lesions), es comuniquen a la dona per carta. En cas de detectar alteracions probablement benignes, es recomana un control mamogràfic, i si la lesió pot ser un tumor, la dona és citada per a proves complementàries. En relació amb la crisi dels cribratges a Andalusia, el Departament de Salut ha indicat que l’Oficina de coordinació del programa i les oficines territorials estan treballant en actualitzacions, però no preveuen més canvis imminents.
El cribratge del càncer de mama és una de les estratègies principals per detectar la malaltia de forma precoç, millorant-ne així el pronòstic i les possibilitats de curació. Aquest programa ha estat clau per augmentar la supervivència de les pacients.
Actes commemoratius
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, les comarques gironines acullen diverses activitats commemoratives. La Fundació Oncolliga organitza avui una cursa simultània en diverses localitats per recaptar fons per a la recerca d’aquest tumor. Prèviament, s’han celebrat altres actes, com la recreació d’un llaç humà simbòlic i la lectura d’un manifest.
D’altra banda, l’Associació Contra el Càncer de Girona està duent a terme diverses taules informatives en municipis de la província. Seguidament, entre els actes més destacats hi ha una desfilada solidària a la Mercè de Girona el 23 d’octubre, una marxa contra el càncer a l’Escala el 25 d’octubre, i una arrossada popular i solidària a Maçanet de la Selva, també el 25 d’octubre.
