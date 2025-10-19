Solidaritat
Prop de 7.000 persones corren pel càncer de mama
Fins a 24 poblacions gironines participen en la cursa solidària, «Corre per les mames», organitzada per la Fundació Oncolliga Girona
Carla Ventura Ponce
La Fundació Oncolliga Girona ha tornat a mobilitzar-se pel Dia Mundial del Càncer de Mama, i ho ha fet avui amb la cursa solidària Corre per les mames. Des de primera hora del matí, un total de 6.963 participants es posaven els dorsals i esperaven pel tret de sortida des de diferents poblacions gironines. En total, han estat vint-i-quatre municipis els que han omplert els seus carrers de «vida, força i esperança», així ho han volgut des de l’organització, «per tu, per elles, per totes», deia el lema.
«Des del poble més petit, que reuneix un centenar de persones, fins aquells on hi participen més de mil, estem orgulloses de tots els llocs on arribem», han dit des de la fundació. Des d’aquesta també han volgut agrair «l’esforç i temps» que hi dediquen les diferents delegacions ubicades a diferents punts del territori, des d’Hostalric, on han participat 90 persones, fins a Santa Coloma de Farners, amb 1.065 inscripcions.
«Durant els anys, la participació ha anat creixent exponencialment, ara ens trobem en un punt en què la xifra no es mou massa, ens hem consolidat, però encara així, estem molt contentes», destaquen des de l’organització, ja que «la donació, de 12 euros, sembla petita, però és una contribució que es va sumant i va íntegra als serveis que donem des de l’Oncolliga, tot és una gran ajuda».
Tots els fons recaptats son destinats als serveis d’ajuda, físics i emocionals, que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a través del programa Guapes i Valentes. Aquest programa inclou serveis com el banc de perruques, el suport psicològic, el drenatge limfàtic, la marxa nòrdica, l’estètica oncològica i l’assessorament en sexualitat i nutrició, amb l’objectiu d’acompanyar les dones en totes les fases del procés oncològic.
Grans, petits, famílies senceres, amb les sabates per córrer, o roba prou còmoda per caminar a ritme suau, tothom ha pogut fer els cinc quilòmetres circulars que han conformat els recorreguts. «Hi ha molta consciència, es tracta que cadascú posi el seu granet de sorra i puguem donar visibilitat a aquesta malaltia, que tothom pot patir», han conclòs des de la fundació.
Aquests són els municipis gironins i els participants: Sant Feliu (808), Palamós (245), Palafrugell (230), Verges (223), Agullana (53), Llançà (371), Navata (102), Vilablareix (326), Flaçà-Sant Joan de Mollet (145), Quart (197), Sant Julià de Ramis (72), Llagostera (281), Cervià (61), Ribes de Freser (132), Amer (501), Santa Coloma de Farners (1.065), Breda i Riells (273), Anglès (266), Massanes (117), Hostalric (90), Lloret (493), Vidreres (325), Besalú (231) i Tordera (256).
