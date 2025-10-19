Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El primer 3d7 amb agulla dels Esperxats

La colla de Banyoles ha organitzat una diada per la Festa Major de Sant Martirià

Membres de les tres colles presents en la diada fent pinya / Pere Duran / Pere Duran / Nord Media

Joana Amat

La Colla Castellera Esperxats de l’Estany ha protagonitzat avui un dels moments més destacats de les Festes de Sant Martirià 2025. La colla ha fet història perquè per primera vegada han carregat un 3d7 amb agulla, i a més, a casa seva. La diada ha comptat amb la participació dels Marrecs de Salt i de la Colla Castellera de Figueres. Més tard, s'ha celebrat un dinar popular, el concert de Présseks i una cercavila amb Bufant Fort Street Band que ha acabat al recinte de les Barraques.

