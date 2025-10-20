Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"

Un cop s'assoleix la immunitat de grup es pot demanar a la UE que s'aturin els buidatges sanitaris

Un veterinari durant la vacunació de caps de bestiar boví en una granja inclosa dins el radi del focus de la Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà

Un veterinari durant la vacunació de caps de bestiar boví en una granja inclosa dins el radi del focus de la Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà / Departament d'Agricultura

Maria Garcia / ACN

Maria Garcia / ACN

Girona

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores" segons ha informat la Conselleria d'Agricultura. El Departament també ha fet una crida als veterinaris voluntaris perquè col·laborin en la contenció de la malaltia. La veterinària i gerent de Semega, Clàudia Romero, ha apuntat que, un cop s'ha vacunat el 70-80% d’animals i el 95% de les granges més properes als brots, es pot demanar a la Unió Europea que s'aturin els buidatges sanitaris i només se sacrifiquin els animals que donin positiu. Així mateix, també es plantejarà ampliar els radis de protecció, per vacunar també el bestiar situat a 70 ó 100 quilòmetres dels deu brots detectats a l'Alt Empordà i al Gironès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
  2. Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
  3. Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
  4. Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
  5. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  6. El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
  7. Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
  8. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes

La companyia La Menuda estrena 'Lumiero', un espectacle familiar de llums i sons al Temporada Alta

La companyia La Menuda estrena 'Lumiero', un espectacle familiar de llums i sons al Temporada Alta

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Junts, ERC i Tots per Lloret critiquen que les pilones al passeig generen problemes als veïns

Junts, ERC i Tots per Lloret critiquen que les pilones al passeig generen problemes als veïns

La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"

La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"

'El chiringuito de jugones' està de dol: una mort que ha impactat!

'El chiringuito de jugones' està de dol: una mort que ha impactat!

250 propietaris poden votar aquesta setmana per decidir si es canvia el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona

250 propietaris poden votar aquesta setmana per decidir si es canvia el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona

Condemnat a 22 anys de presó per assassinat l'únic autor del crim de Cabanelles

Condemnat a 22 anys de presó per assassinat l'únic autor del crim de Cabanelles
Tracking Pixel Contents