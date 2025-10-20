El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"
Un cop s'assoleix la immunitat de grup es pot demanar a la UE que s'aturin els buidatges sanitaris
El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores" segons ha informat la Conselleria d'Agricultura. El Departament també ha fet una crida als veterinaris voluntaris perquè col·laborin en la contenció de la malaltia. La veterinària i gerent de Semega, Clàudia Romero, ha apuntat que, un cop s'ha vacunat el 70-80% d’animals i el 95% de les granges més properes als brots, es pot demanar a la Unió Europea que s'aturin els buidatges sanitaris i només se sacrifiquin els animals que donin positiu. Així mateix, també es plantejarà ampliar els radis de protecció, per vacunar també el bestiar situat a 70 ó 100 quilòmetres dels deu brots detectats a l'Alt Empordà i al Gironès.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes