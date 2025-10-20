Desmantellen un grup criminal per estafar més de 13.000 euros amb targetes robades a Girona i Tarragona
Els Mossos detenen dos homes que feien compres i operacions amb les targetes sostretes
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda i ha detingut dos homes com a presumptes autors d’estafes amb targetes bancàries. Els delictes s’han comès en diversos punts de les comarques de Girona i de Tarragona, on els arrestats robaven carteres i utilitzaven les targetes per treure diners en caixers i fer compres en establiments i plataformes en línia.
Tot es remunta a finals de setembre, tres víctimes van denunciar que havien detectat moviments bancaris irregulars als seus comptes. En alguns casos, els autors havien fet extraccions de diners en caixers automàtics, mentre que en d’altres havien fet compres en establiments comercials o a través d’internet. L’import total sostret superava els 13.600 euros.
Les indagacions de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van permetre identificar i detenir el 15 d'octubre dos homes de 29 i 49 anys, presumptament responsables de les extraccions i transaccions fraudulentes.
Els integrants del grup es repartien les tasques des del moment d’escollir la víctima fins a sostreure-li la cartera amb tècniques de distracció o algun giny. Després, utilitzaven les targetes per treure diners en caixers, fer transferències a comptes de Romania o a altres implicats, i fer compres en tota mena d’establiments i plataformes en línia.
Els Mossos mantenen obertes les investigacions per localitzar i detenir la resta de membres del grup, informa el cos policial.
Una altra banda escapçada
La mateixa Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra ha desarticulat un altre grup criminal al Baix Camp especialitzat en estafes bancàries. En aquest cas, els autors es feien passar per l’entitat bancària de les víctimes per aconseguir que aquestes realitzessin transferències a altres comptes.
Segons la investigació, el grup va repetir aquesta acció fins a 12 fets, amb 25 víctimes repartides per tot l’Estat, aconseguint un total de més de 40.000 euros.
Els Mossos van detenir tres persones, una de les quals comptava amb antecedents policials per estafes, incloent un cas a Martorell (Baix Llobregat) on havia aconseguit fins a 11.000 euros. Les investigacions es mantenen obertes per identificar i detenir la resta de persones implicades.
Evitar estafes
Els Mossos d’Esquadra aconsellen estar especialment alerta davant de trucades o missatges que aparenten provenir del banc i que demanen dades confidencials. Sovint els estafadors comuniquen un suposat incident, com una transferència sospitosa o un intent de frau, i intenten aconseguir contrasenyes o codis de seguretat de les víctimes. Segons la policia catalana, les entitats financeres mai sol·liciten aquestes dades ni codis d’un sol ús, i els correus oficials no contenen enllaços ni arxius adjunts. A més, recomanen no facilitar cap informació rebuda per SMS o WhatsApp, comprovar sempre que les trucades provenen dels números oficials de l’entitat i no anotar mai les contrasenyes darrere de les targetes. També alerten de les possibles tècniques de distracció que utilitzen els estafadors per intentar sostreure carteres o llibretes bancàries.
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes