Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"

La germana també ha relatat un episodi on l'home li va tocar el cul i es va treure els genitals quan tenia 13 anys

De perfil, l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona

De perfil, l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol. Foto del judici a l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

La família de la víctima del crim de Campdevànol descriu l'acusat com una persona "molt gelosa" i que controlava permanentment la seva parella, durant l'any i mig de relació. La tieta de la noia ha assegurat que durant aquest temps l'home li va fer "la vida impossible" i que ella va "lluitar al màxim" per intentar que s'allunyés d'ell. La mare, el pare i la germana han coincidit a explicar episodis en els quals l'home anava a la casa de la família, on hi havia la víctima, i circulava fent sonar el clàxon fins que "aconseguia que sortís i se l'emportava". La germana també ha relatat que l'acusat li va tocar el cul i es va treure els genitals davant d'ella quan tenia 13 anys. Tot i l'oferiment del tribunal de presentar denúncia, s'hi ha negat.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
  2. Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
  3. Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
  4. Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
  5. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  6. El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
  7. Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
  8. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes

La companyia La Menuda estrena 'Lumiero', un espectacle familiar de llums i sons al Temporada Alta

La companyia La Menuda estrena 'Lumiero', un espectacle familiar de llums i sons al Temporada Alta

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"

El 75% dels bovins situats a 50 quilòmetres del primer focus de dermatosi estaran vacunats "en les pròximes hores"

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Junts, ERC i Tots per Lloret critiquen que les pilones al passeig generen problemes als veïns

Junts, ERC i Tots per Lloret critiquen que les pilones al passeig generen problemes als veïns

La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"

La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"

'El chiringuito de jugones' està de dol: una mort que ha impactat!

'El chiringuito de jugones' està de dol: una mort que ha impactat!

250 propietaris poden votar aquesta setmana per decidir si es canvia el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona

250 propietaris poden votar aquesta setmana per decidir si es canvia el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona

Condemnat a 22 anys de presó per assassinat l'únic autor del crim de Cabanelles

Condemnat a 22 anys de presó per assassinat l'únic autor del crim de Cabanelles
Tracking Pixel Contents