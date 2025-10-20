La família de la víctima del crim de Campdevànol assenyala que l'acusat era "gelós" i que li feia "la vida impossible"
La germana també ha relatat un episodi on l'home li va tocar el cul i es va treure els genitals quan tenia 13 anys
La família de la víctima del crim de Campdevànol descriu l'acusat com una persona "molt gelosa" i que controlava permanentment la seva parella, durant l'any i mig de relació. La tieta de la noia ha assegurat que durant aquest temps l'home li va fer "la vida impossible" i que ella va "lluitar al màxim" per intentar que s'allunyés d'ell. La mare, el pare i la germana han coincidit a explicar episodis en els quals l'home anava a la casa de la família, on hi havia la víctima, i circulava fent sonar el clàxon fins que "aconseguia que sortís i se l'emportava". La germana també ha relatat que l'acusat li va tocar el cul i es va treure els genitals davant d'ella quan tenia 13 anys. Tot i l'oferiment del tribunal de presentar denúncia, s'hi ha negat.
