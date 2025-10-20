La Generalitat fixa ara pel 2027 l'obertura de la seva delegació a Puigcerdà
La creació de l'oficina dels departaments d’Economia i Treball estava prevista pel 2023 a la comarca, l’única del Pirineu sense seu oficial de l’Executiu
Miquel Spa
El Govern de la Generalitat ha posat una nova data a l’obertura de la seva primera delegació a Puigcerdà: primer tram de l’any 2027. Si bé la nova data suposa un compromís per part de l’Executiu del PSC de mantenir un projecte heretat dels seus antecessors d’ERC i Junts, també comporta un nou retard. L’obertura de la delegació a Puigcerdà, l’única capital de comarca de l’Alt Pirineu i Aran sense oficina de representació oficial del Govern, va ser anunciada l’any 2022 per ser estrenada el 2023.
Així, ara l’Executiu ha remarcat que l’acord amb l’Ajuntament ha de servir per «afrontar la conversió de l’edifici d’una antiga seu de Turisme de Catalunya, el Centre d’Acollida Turística, en desús, ubicat al carrer Pic d’Eina de Puigcerdà, en una nova seu corporativa de la delegació del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran». El projecte, redactat pel mateix Ajuntament, preveu que sigui ocupada per uns vint treballadors dels departaments d’Economia i Finances i Empresa i Treball, a banda d’un espai de cotreball, sales polivalents i una oficina d’atenció ciutadana. Des del Govern han detallat que «les obres, que s’executaran en col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat, ja s’han licitat per part del consistori amb la idea que s’iniciïn aquest any 2026 i s’acabin durant el primer trimestre de 2027». La Generalitat preveu una despesa total de 92.000 euros per a l’adequació de les instal·lacions d’aquesta seu.
El projecte d’acollir una delegació del Govern a Puigcerdà va arrencar l’any 2022 amb un compromís per part de l’aleshores delegat a l’Alt Pirineu, Josep Castells, d’obrir durant el 2023 les seus centrals de dos serveis territorials de la Generalitat. Es tractava de les oficines dels departaments d’Empresa i Treball i d’Economia i Hisenda. Aquesta decisió completava el desplegament a la vegueria de tots els departaments de la Generalitat:els serveis territorials de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Educació i Drets Socials a Sort; els d’Educació i Salut estaran ubicats a Tremp; el de Cultura estarà al Pont de Suert;i els departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori seran a la Seu d’Urgell.
Alhora, l’obertura d’aquesta delegació es va veure dificultada pel polèmic trasllat de l’oficina comarcal d’Agricultura, el tradicionalment anomenat ‘DARP’, a Bellver de Cerdanya. Davant el fet que l’acord entre el departament d’Agricultura i l’Ajuntament de Puigcerdà per traslladar l’oficina comarcal a l’antic Centre d’Acollida Turística no prosperava, Bellver de Cerdanya, governat per ERC com el mateix departament aleshores, va acabar acollint el servei. Actualment aquesta oficina està plenament operativa a Talló.
Amb el rebuig de Puigcerdà de perdre aquest servei com a capital de comarca, l’any passat l’Ajuntament va modificar aleshores el conveni que mantenia amb la Generalitat per a la cessió de l’edifici del CAT amb l’objectiu que l’immoble pogués destinar-se a qualsevol departament del Govern i no únicament al d’Acció Climàtica, l’antic DARP. Amb aquesta modificació, el consistori pretenia facilitar que, a més del departament d’Economia i Empresa —amb qui s’havia acordat inicialment la instal·lació—, altres serveis de la Generalitat de la vegueria poguessin establir-se a Puigcerdà. L’acord també contemplava la possibilitat que, en el futur, el departament d’Acció Climàtica tornés a tenir presència al municipi, almenys alguns dies a la setmana atès que en aquell moment totes les seves dependències es trobaven ja concentrades únicament a Bellver.
