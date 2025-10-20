Instal·laran un observatori intel·ligent submarí entre Blanes i Palamós
En una reserva marina s'estudiarà els hàbitats amb robòtica marina d’avantguarda, intel·ligència artificial i fent recerca ecològica
El centre d'estudi a 350 metres de fondària promourà la recuperació dels fons marins explotats al llarg de la costa catalana
L’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha posat en marxa un projecte per instal·lar un observatori intel·ligent submarí a 350 metres de fondària, entre Blanes i Palamós, en una reserva marina. Es tracta d'SMART-ME (Smart Monitoring of Marine Ecosystems), un projecte pioner finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, un dels primers observatoris permanents i intel·ligents en aigües profundes del Mediterrani per a promoure la recuperació dels fons marins explotats al llarg de la costa catalana combinant robòtica marina d’avantguarda, intel·ligència artificial i recerca ecològica. Estudiarà els hàbitats, i orientar en la restauració marina i la gestió pesquera.
L'observatori es desplegarà al talús superior del marge català entre Blanes i Palamós, en una nova reserva marina integral. Segons l'ICM-CSIC, es tracta d'una zona d'"alt valor ecològic" amb "canons submarins, afloraments rocosos i planes de sediments tous".
En aquest punt estratègic la comunitat científica monitorar hàbitats diversos "que tenen un paper clau en la recuperació i la resiliència dels ecosistemes mediterranis afectats per dècades d'explotació humana".
A diferència d’altres observatoris d’aigües profundes, aquest disposa d'una xarxa de plataformes robòtiques autònomes que poden comunicar-se, cooperar i transmetre dades gairebé en temps real, remarquen des del CSIC. "Aquestes inclouran landers -plataformes d'observació- multiparamètrics, vehicles submarins autònoms (AUVs) i sistemes acústics de seguiment dissenyats per observar els moviments de les espècies, les condicions ambientals i els canvis d’hàbitat", informen.
Els coordinadors del projecte a l'ICM-CSIC, Nixon Bahamón i Joan B Company, destaquen que no només recolliran dades, sinó que també "es processaran i interpretaran gairebé en temps real, convertint imatges i senyals acústics en informació ecològica útil per a la conservació i planificació espacial marina".
Monitoratge continu
Les dades es transmetran periòdicament a terra mitjançant boies emergents que pugen a la superfície per enviar la informació emmagatzemada via satèl·lit. Això permet que no calgui la presència constant de vaixells. La configuració innovadora proporcionarà un flux estable de dades ecològiques, alhora que reduirà l’impacte ambiental i els costos operatius, informen des de l'ICM.
Els landers equipats amb sistemes de flotabilitat variable podran reposicionar-se pel fons marí, superant la fragmentació natural dels hàbitats profunds i permetent observacions que abasten des de zones locals fins a ecosistemes sencers.
El projecte se centra en les noves reserves marines integrals creades a través de l’ICATMAR, l’organisme de cogestió que reuneix pescadors, científics i administracions públiques per promoure una pesca sostenible.
Es rebran dades sobre el comportament de les espècies, la regeneració dels hàbitats i la resiliència dels ecosistemes.
Tres línies de recerca
Ecologia, robòtica i comunicacions avançades són les tres línies de recerca. SMART-ME ECOFISH, liderat per l’ICM-CSIC, se centra en el monitoratge ecològic de les reserves marines profundes i en el desenvolupament de nous indicadors per avaluar la recuperació dels hàbitats.
En segon lloc, SMART-ME TECH, coordinat per la Universitat de Girona (UdG), millorarà l’autonomia dels AUV Girona, permetent-los fer reconeixements d’alta resolució, detectar i interactuar amb els landers, coordinar operacions amb un vehicle de superfície autònom (ASV) i executar tasques de manipulació, com ara la recuperació de dades o la reubicació d’equips.
I en el tercer, SMART-ME NET, dirigit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-SARTI), s’encarregarà de dissenyar i implementar la infraestructura de comunicació i dades que garanteixi el funcionament fluid d’OBSEA-DEEP com a observatori connectat i intel·ligent.
"Representa una oportunitat única per avançar en la pròxima generació de robòtica submarina"
Per a Narcís Prat, investigador de la UdG, "representa una oportunitat única per avançar en la pròxima generació de robòtica submarina", afirma Narcís Prat i explica que "els nostres AUV no només exploraran el fons marí, sinó que també interactuaran amb els landers per recuperar-los o reposicionar-los, tot coordinat des d’un ASV —això obre una dimensió completament nova en l’observació marina".
L'investigador de la UPC-SARTI, Daniel Mihai, afegeix que "el nostre paper és assegurar que totes aquestes plataformes es comuniquin de manera fiable i que les dades flueixin sense interrupcions des del fons fins a la superfície", i afegeix que "una xarxa robusta i autònoma és essencial perquè OBSEA-DEEP sigui un observatori veritablement intel·ligent.”
Ecologia, pesca sostenible i tecnologia
Reunint experiència en ecologia marina profunda, pesca sostenible, restauració d’hàbitats i tecnologia marina, SMART-ME exemplifica un nou model de col·laboració entre biòlegs i enginyers.
Des de l'ICM-CSIC posen de manifest que "el projecte es basa en dècades d’experiència i cooperació entre l’ICM-CSIC, la UdG i la UPC-SARTI, posant les bases d’una nova generació d’observatoris submarins intel·ligents i autònoms. A més, remarquen que "reforça el seu lideratge en recerca marina i contribueix directament a la restauració i conservació dels ecosistemes mediterranis, establint un referent mundial en monitoratge oceànic intel·ligent".
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes