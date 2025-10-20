L’Oncobike recull més de 60.000 euros per donar suport als afectats de càncer
La cursa solidària de BTT organitzada per la Fundació Oncolliga Girona ha comptat amb més de noranta equips
L’Oncobike, la cursa solidària de BTT organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, va tancar aquest dissabte la novena edició amb un balanç de 61.000 euros recaptats, que es destinaran íntegrament a finançar els serveis d’atenció i suport a persones afectades de càncer i els familiars, amb l’objectiu de millorar el seu benestar i qualitat de vida durant el procés oncològic.
Enguany hi han participat 92 equips, dels quals 42 han optat pel recorregut curt (106 km) i 50 pel llarg (180 km). La prova va arrencar a l’Espai La Pineda de Sant Gregori, després d’un minut de silenci en record de totes les persones que no han pogut superar la malaltia.
L’Oncobike transcorre íntegrament per la Vall de Llémena amb el suport dels ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Llémena (Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Canet d’Adri) i a la col·laboració del Club Ciclista Sant Gregori i l’associació Cingles de la Llémena.
Un total de 150 voluntaris d’Oncolliga es van encarregar de la logística i de donar assistència als corredors als diferents punts d’avituallament, convertint la jornada en una autèntica festa esportiva i solidària.
Resultats esportius
En la modalitat curta, l’equip Dolce Vita Bike Team A va ser el primer a arribar amb un temps de 5 hores i 42 minuts, seguit pels Ratpenats Sant Hilari, que van creuar l’arc d’arribada amb un temps de 5 hores i 59 minuts, i el Grup Alsina Busquets (6 h 28 min).
Pel que fa al recorregut llarg, el primer lloc de la classificació va ser per a l’equip Lloret Team E-Bike amb un temps de 8 hores 5 minuts i 40 segons, seguits de ben a prop pels On Fire Llagostera, que van creuar l’arc d’arribada 20 segons més tard, i Miloques Team E-Bike quarts (8 h. 37 min).
Els participants portaven un dispositiu GPS que va permetre seguir en directe l’evolució de cada equip al llarg del recorregut.
Amb els fons recollits aquest 2025, l’Oncobike ja ha aconseguit superar els 460.000 euros en nou edicions. Les primeres recaptacions es van destinar a la millora dels pisos-residència per a malalts oncològics i familiars a prop de l’Hospital Dr. Josep Trueta, mentre que des del 2018 els donatius serveixen per finançar serveis directes de suport, com l’atenció psicològica, la fisioteràpia oncològica, el banc de perruques, l’assessorament en nutrició o l’estètica oncològica.
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes