Les ajudes per la dependència a Girona s’eternitzen: nou mesos d’espera, el doble que la mitjana catalana
ERC denuncia al Parlament els retards en les valoracions i reclama un pla de reforç urgent al servei
Les comarques del Gironès, la Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà són les que acumulen més temps d’espera en la resolució d’ajudes pel grau de dependència a tot Catalunya. Segons les últimes dades publicades pel departament de Drets Socials i Inclusió, corresponents al maig del 2025, la mitjana d’espera per rebre una resolució és de 269 dies, és a dir, nou mesos, el doble que la mitjana catalana, que se situa en 134 dies.
Aquest retard ha provocat que també s’acumulin més casos pendents: les quatre comarques gironines concentren 8.643 sol·licituds a l’espera de ser resoltes, la xifra més alta de tot el territori català. El segon servei amb més expedients acumulats és el d’Osona, Berguedà i Bages, amb 4.353 casos.
Davant d’aquesta situació, Esquerra Republicana ha portat el cas al Parlament. El grup republicà ha registrat una proposta de resolució que insta el Govern a posar fi al retard en la valoració dels expedients de la Llei de la Dependència a les comarques gironines. El diputat d’ERC per Girona, Jordi Viñas, ha denunciat que “la valoració del grau de dependència no pot dependre d’un codi postal. Les persones dependents i les seves famílies han de rebre el mateix tracte i la mateixa celeritat, visquin on visquin”.
"Una atenció digna i àgil a les persones dependents"
Viñas també ha alertat de les conseqüències d’aquestes esperes: “Hem de poder garantir una atenció digna i àgil a les persones dependents, perquè hi ha casos en què l’ajut arriba massa tard, fins i tot quan la persona beneficiària ja ha mort”, ha afirmat.
La proposta registrada per ERC demana que la Conselleria impulsi un pla de reforç del Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) en un termini màxim de tres mesos a les zones amb més demora, amb l’objectiu d’equiparar els terminis de resolució a tot Catalunya. El text també reclama que es presenti un informe detallat amb les causes dels endarreriments i les mesures previstes per solucionar-los.
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes