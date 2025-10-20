Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
El llegendari refugi Niu de l’Àliga que corona les pistes de la Molina i Masella a la Tosa celebra aquest any el 40è aniversari culminant un projecte d’obres que li permet multiplicar totes les seves xifres: deu vegades més de terrassa, el doble d’habitacions, 150 places de restauració en un edifici més sostenible.
Miquel Spa
El refugi Niu de l’Àliga situat al capdamunt de les pistes de la Molina i Masella, just al costat del cim de la Tosa, a 2.500 metres d’altitud, és a la recta final d’un projecte de reformes que te com a objectiu revitalitzar la seva funció com a espai d’acollida. Les obres han de permetre el mític refugi, una de les millors atalaies del país, multiplicar totes les seves xifres de pernoctacions, comensals, metres quadrats, personal i negoci. Una nova vida pel Niu de l’Àliga en l’any del seu 40è aniversari.
Aquesta actualització de les instal·lacions complementa la millora dels accessos que ja es va assolir fa cinc anys, quan es va allargar el recorregut del telecabina fins a la porta de l’establimenet. Amb aquestes actuacions, el refugi del Niu de l’Àliga aspira a transformar-se d’un indret pràcticament desconegut per la majoria d’esquiadors i excursionistes en un restaurant amb allotjament i vistes panoràmiques excepcionals, obert a un públic més ampli. El projecte s’emmarca dins l’estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), propietària de l’estació de la Molina, que busca convertir l’entorn de la Tosa en un espai d’activitats i lleure disponible durant tot l’any.
El pla de reforma ha portat a terme quatre fases d’execució al llarg de dos anys, amb finalització prevista entre aquest final de d’any i inici del que ve. La primera fase, ja en marxa l’estiu de l’any passat amb una inversió de 950.000 euros, va incloure l’enderroc dels lavabos del restaurant per crear-hi un nou espai amb una segona barra de servei, pensada especialment per a visitants de pas com excursionistes o esquiadors. Paral·lelament, s’ha ampliat la zona del mirador, que oferirà una millor panoràmica sobre la Catalunya Central.
Entre les intervencions més destacades hi ha la creació d’una nova àrea excavada que acollirà dues cuines situades a diferents nivells. Aquestes substituiran les que hi havia fins ara i permetran millorar l’atenció tant als clients allotjats com als usuaris del restaurant i a aquells que s’hi aturin breument durant una jornada d’activitat a la muntanya.
L’actual fase d’obres projecta un Niu de l’Àliga que creix en tots els àmbits. Les terrasses s’amplien amb quatre exàgons que fan uns cent metres quadrats cada un que multiplicarà per deu aquesta zona d’oci. Pel que a la capacitat de pernoctació, passarà de les històriques 27 places a una seixantena, doblant el número de llits. Com a espai de restauració el salt també serà considerable: el menjador panoràmic amb una llar de foc que és una referència en el món de l’esquí i l’excursionisme tindrà una rèplica al costat, doblant la xifra de places per menjar fins a les prop de 150. El nou menjador també serà panoràmic, amb parets de vidre, i s’està fent darrere l’actual. L’ampliació farà créixer també el número de treballadors, passant dels nou que tenia fins ara a una plantilla d’uns quinze.
La previsió de Ferrocarrils de la Generalitat és obrir parcialment ja en aquesta nova temporada d’hivern part de les instal·lacions i en els pròxims mesos, principalment quan la meteorologia ho permeti, anar enllestint tota la intervenció. En aquest sentit, els equips d’operaris treballen aquestes setmanes en l’acceleració dels tancaments de l’edifici a fi efecte que s’hi pugui treballar quan comencin a caure les nevades.
A fi efecte de fer l’edifici més eficient, les obres han previst la col·locació de plaques solars fotovoltaiques i d’un grup electrogen que permetrà subministrar electricitat a les noves dependències. Paral·lelament, el projecte contempla la incorporació de sistemes moderns d’il·luminació i ventilació, així com mecanismes de protecció contra incendis i alarmes de seguretat, amb l’objectiu de fer l’edifici més eficient i fiable. En les darreres fases dels treballs, s’ampliaran les habitacions també pel que fa al confort dels hostes, de manera que guanyaran espai i obertura visual cap al paisatge de l’entorn.
Ja en l’inici del projecte, el responsable del refugi, Ferran Nevado, va apuntar que ««es tracta d’una reforma que ja es mereixia, és un refugi molt emblemàtic; des de la seva inauguració no s’hi ha fet molt més que el manteniment. Ara Ferrocarrils hi fa una aposta molt forta que ens permetrà obrir una nova etapa amb unes instal·lacions que seran les que toquen en els actuals temps». n
