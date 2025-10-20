Documentació
Rècord de passaports expedits des de les comarques de Girona durant l’any 2024
S’han superat els 60.000 documents i d’aquests, prop de 28.000 s’han realitzat des de l’oficina de Girona ciutat
La Policia Nacional ha emès fins a 60.111 passaports a les comarques de Girona durant l’any 2024, la qual cosa representa un increment d’aproximadament l’1 % respecte al 2023 (59.521) i un augment del 35,1 % respecte a les xifres prepandèmia del 2019 (44.502).
La tasca d’emissió i renovació d’aquesta documentació continua sent responsabilitat de la Policia Nacional, que cada cop té més feina. La província de Girona segueix sent atractiva per a persones de fora que hi sol·liciten el passaport, ja que és fronterera i a més, hi ha molta gent viatgera.
Una mostra d’aquesta pressió estacional es veu, per exemple, a Camprodon, on a l’estiu molts estiuejants sol·liciten el passaport i fa un parell d’anys, la Policia Nacional va haver-hi de muntar un dispositiu especial per poder donar resposta a aquesta demanda.
Les xifres situen Girona com la dotzena província amb més expedicions de passaports de tot l’Estat espanyol el 2024. Madrid lidera amb 529.536 documents, seguida de Barcelona (424.437) i València (150.159. Les províncies amb menys tràmits són Zamora (5.180), Sòria (4.866) i Conca (5.332).
Cal recordar que el passaport és obligatori per viatjar fora de la Unió Europea, mentre que dins de la UE només és necessari portar DNI. A Girona hi ha diversos punts de la Policia Nacional on es poden tramitar passaports i DNI, incloent Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols. De les gestions se n’encarreguen membres de les Unitats d’Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial.
A la ciutat de Girona, l’oficina policial que està ubicada al carrer de Sant Agustí - que es preveu traslladar al carrer de la Rutlla- va expedir 27.935 passaports, dels quals 4.690 van ser gratuïts. Altres punts amb molta activitat inclouen Figueres (7.052), Lloret de Mar (6.539) i Camprodon (5.862), on el «turisme d’estiu de passaports» continua sent destacable i així ho demostren les xifres públiques del Ministeri.
Davallada de DNI
Pel que fa al DNI, la producció ha disminuït un 4,69 % respecte al 2023, amb 117.399 documents expedits el 2024 davant dels 123.169 de l’any anterior. I d’aquests, 55 en oficines mòbils. 48.388 aquests es van generar des de l’oficina de la ciutat de Girona mentre que la resta en les unitats que hi ha repartides per les oficines i comissaries de la Policia Nacional del territori. Figueres (17.197) i Lloret (15.763) són les que en van realitzar més.
