L'acusat pel crim de Campdevànol va donar diferents explicacions que "no encaixaven"
Un dels agents dels Mossos que va inspeccionar l'escenari del crim assenyala que estava "manipulat" i que van trobar restes de sang
Els agents dels Mossos que van estar a l'escenari del crim de Campdevànol, al Ripollès, expliquen que l'acusat els va donar diverses versions per justificar les ferides que presentava la víctima. A més, els policies assenyalen que les explicacions que va donar "no encaixaven" amb l'escenari del crim i la situació en la qual es trobava la víctima. En aquest sentit, una agent dels Mossos ha assenyalat que el cos estava "manipulat", igual que una de les habitacions que, malgrat que es va intentar netejar, s'hi van trobar restes de sang. A més, els dos policies que van acompanyar l'home a la comissaria quan encara no estava detingut han revelat que els va preguntar a quants anys de presó s'enfrontaria si es determinava que era ell el responsable.
En el judici pel crim de la jove de 21 anys assassinada el setembre del 2022 a Campdevànol, presumptament a mans de la seva parella, aquest dimarts ha estat el torn de les declaracions dels mossos d'esquadra que van anar al lloc dels fets. El primer a pujar a l'estrada ha estat el cap de torn de Seguretat Ciutadana de Ripoll aquell dia i que ha explicat que quan va arribar va veure la víctima en un sofà-llit amb l'acusat abraçant-la i acaronant-li els cabells.
L'agent ha concretat que quan va veure el cadàver de la jove va fer apartar el sospitós i aleshores li va preguntar què havia passat. L'acusat li va donar les mateixes explicacions que a la infermera que va atendre la noia just abans: que havia caigut amb bicicleta uns dies abans i que just aquell matí s'havia trobat malament.
Aquest era l'únic argument que l'home va sostenir fins que els Mossos li van preguntar per les ferides que tenia la jove a la vagina. Aquí, expliquen els policies, l'home va assegurar que era per una relació sexual que havia tingut el dia anterior amb altres persones.
Tots els policies han coincidit a descriure un escenari "confús", ja que estava les estances estaven aparentment netes i la roba de la víctima també, tot i que la tenia una gran quantitat de cops i ferides "relativament recents", tot i que, segons ha explicat una infermera, ja havia aparegut el rigor mortis.
Una de les agents, però, ha revelat que en un moment va veure com l'acusat anava a buscar unes claus en una habitació que va tancar ràpidament. Va ser en aquell moment que la va anar a inspeccionar i va descobrir que hi havia una taca gran de sang al llit que, presumptament, s'havia intentat netejar i posteriorment assecar.
Tot plegat ha fet que els policies que van anar a la casa abans que arribessin els efectius de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de la regió de Girona consideressin que hi havia elements del relat de l'home que "no encaixaven" amb el que s'havien trobat. A més, el cap de torn ha explicat que quan van preguntar a la mare del sospitós, que convivia amb ell i la víctima, sobre què havia passat, no va contestar i només "encongia les espatlles".
La dona, que va ser la que va obrir els sanitaris després que l'acusat truqués al 112, estava previst que declarés aquest dimarts a l'Audiència, però finalment les parts han renunciat al seu testimoni, perquè no se la pot investigar pels fets i no té l'obligació de dir la veritat o tan sols de declarar.
"Quants anys li podien caure"
Un altre episodi que han relatat els Mossos ha estat el trasllat a la comissaria de Ripoll de l'acusat, quan encara no estava detingut, sinó que se'l requeria com a testimoni. Els agents que el custodiaven han explicat que en un moment del viatge l'acusat es va interessar per una possible condemna cap a ell, que mantenia que no havia fet res a la víctima.
"Després d'aturar-nos en un aparcament per recollir documentació d'ell al seu cotxe, ens va preguntar quants anys li podien caure, si es malinterpretava i acabava ell com a acusat de la mort de la noia", ha revelat un dels policies.
El judici seguirà aquest dijous amb les proves pericials i la reproducció del vídeo amb reconstrucció dels fets.
