Banyoles impulsa una campanya per promoure l’ús social del català en 21 dies
La iniciativa vol construir una "societat bilingüística, al mateix temps que es vol afavorir la integració social i l’empoderament de les persones nouvingudes"
Banyoles posarà en marxa, de l’1 al 21 de novembre, la campanya '21 dies’ per promoure l’ús del català entre la ciutadania. La iniciativa, que sorgeix del Consorci per a la Normalització Lingüística, aterrarà a la ciutat fruit del treball que s’està fent a la Comissió d’Educació i Ciutat del Consell Escolar Municipal en l’àmbit de la promoció de l’ús social del català.
I és que segons els experts es necessiten 21 dies per canviar un hàbit o costum. Precisament, la campanya consisteix en això, en dirigir-se d’entrada en català a qualsevol persona i evitar canviar d'idioma. La responsable del servei comarcal de català del Pla de l’Estany, Anna Bayo, explica que “promovem aquesta campanya per canviar un mal hàbit com és el de canviar d’idioma automàticament simplement perquè un pensa que l’altre interlocutor no l’entendrà en català" i assegura que "amb la campanya es vol construir una societat bilingüística, al mateix temps que es vol afavorir la integració social i l’empoderament de les persones nouvingudes”.
La campanya ’21 dies’ és una acció oberta a la ciutadania i es complementa amb activitats que es faran durant les tres setmanes que dura el repte. La primera de les propostes es farà el pròxim 29 d’octubre a les vuit del vespre al Museu Darder, amb la conferència 'Un món de llengües' a càrrec de Llenguaferits.
També s'ha programat un taller d’assertivitat lingüística per aprendre recursos perquè les persones mantinguin el català durant una conversa amb un castellanoparlant (7 de novembre) i un espectacle familiar de titelles amb la llengua i la identitat com a protagonistes (21 de novembre). De l’1 al 21 de novembre també s’instal·larà una parada al mercat setmanal dels dimecres, on es facilitarà informació a la ciutadania sobre la campanya.
En paral·lel també s’han elaborat una sèrie de vídeos amb banyolins que expliquen situacions i anècdotes que han viscut, així com recomanacions i consells per mantenir el català.
Per la seva banda, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, Nani Comalat, recorda que “aquesta iniciativa sorgeix d’un procés participatiu que va començar al Consell Escolar Municipal en el que analitzant les diferents problemàtiques es van prioritzar diferents actuacions, i la més demanada va ser dur a terme una iniciativa per sensibilitzar sobre l’ús de la llengua catalana”.
