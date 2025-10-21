El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
El restaurant, ubicat a la zona de la Farga on també hi ha un McDonald's, només ha estat obert dos anys
Sorpresa entre els clients que aquests dies s'acostaven al Burger King de Banyoles, que s'han trobat el local tancat i a les fosques amb un cartell que anunciava que l'establiment estava "tancat temporalment".
Dijous de la setmana passada el restaurant ja no va obrir les seves portes, tot i que la ciutat estava en plena Festa Major de Sant Martirià.
Diari de Girona s'ha intentat posar en contacte en diverses ocasions amb la cadena nord-americana de menjar ràpid, amb les respectives agències de comunicació i màrqueting, i amb l'establiment banyolí, però en cap d'aquestes ocasions ha obtingut resposta.
El restaurant, ubicat a la zona industrial de la Farga, on també hi ha un McDonald's, només ha estat obert dos anys.
A l'espera del König
El Grup König també desembarcarà a Banyoles, amb un establiment que es preveu que obri les portes al llarg del 2026. De moment, s'estan començant a posar els fonaments del nou local, que també s'ubicarà a la zona de la Farga i que serà el desè del grup gironí a la província.
