El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada

El restaurant, ubicat a la zona de la Farga on també hi ha un McDonald's, només ha estat obert dos anys

El Burger King de Banyoles, tancat.

El Burger King de Banyoles, tancat. / Pere Duran/Nord Media

Redacció

Banyoles

Sorpresa entre els clients que aquests dies s'acostaven al Burger King de Banyoles, que s'han trobat el local tancat i a les fosques amb un cartell que anunciava que l'establiment estava "tancat temporalment".

Dijous de la setmana passada el restaurant ja no va obrir les seves portes, tot i que la ciutat estava en plena Festa Major de Sant Martirià.

Diari de Girona s'ha intentat posar en contacte en diverses ocasions amb la cadena nord-americana de menjar ràpid, amb les respectives agències de comunicació i màrqueting, i amb l'establiment banyolí, però en cap d'aquestes ocasions ha obtingut resposta.

El restaurant, ubicat a la zona industrial de la Farga, on també hi ha un McDonald's, només ha estat obert dos anys.

A l'espera del König

El Grup König també desembarcarà a Banyoles, amb un establiment que es preveu que obri les portes al llarg del 2026. De moment, s'estan començant a posar els fonaments del nou local, que també s'ubicarà a la zona de la Farga i que serà el desè del grup gironí a la província.

