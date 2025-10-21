La Diputació ajudarà els municipis gironins a elaborar els plans de sanejament d’aigües residuals
El ple també aprova el programa de neutralitat climàtica de l'entitat supramunicipal i els seus organismes, amb l’objectiu d’assolir zero emissions l’any 2030
El ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts les bases per concedir ajuts als ajuntaments i consells comarcals per redactar els plans de gestió dels sistemes de sanejament d’aigües residuals. Es tracta dels anomenats Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament (PIGSS), uns documents que serviran per analitzar l’estat de les depuradores i les xarxes municipals i planificar les actuacions necessàries per garantir-ne un bon funcionament.
La Diputació finançarà el deu per cent del cost d’aquests plans, mentre que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assumirà el noranta per cent restant. Els ajuts es concediran de manera directa, amb un import assignat per a cada sistema de sanejament segons els càlculs tècnics elaborats per l’ACA. La convocatòria, que tindrà caràcter pluriennal, es preveu aprovar properament d’acord amb els terminis fixats pel reglament del domini públic hidràulic.
Els PIGSS s’han convertit en un requisit obligatori arran de la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el desembre de 2024, que estableix que tots els titulars de sistemes de sanejament, siguin ajuntaments, consells comarcals o l’ACA, han de disposar d’un pla propi. Aquests documents permetran fer una diagnosi de la situació de cada sistema i definir les obres i actuacions necessàries per millorar-ne l’eficiència i complir amb la directiva europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes.
Amb aquest acord, la Diputació vol donar suport als municipis gironins en el compliment d’aquesta nova exigència, especialment als de menor dimensió, que sovint no disposen de recursos tècnics o econòmics per afrontar la redacció dels plans. Des del servei de Medi Ambient s’assenyala que aquesta col·laboració permetrà avançar en la millora del sanejament a les comarques gironines i garantir la qualitat del medi receptor.
Programa de Neutralitat Climàtica
En la mateixa sessió, el ple també ha aprovat definitivament el Programa de Neutralitat Climàtica, que fixa com a objectiu assolir zero emissions netes de diòxid de carboni l’any 2030. El pla afecta el conjunt d’entitats dependents de la corporació provincial, com Dipsalut, Xaloc, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes, Sumar, Semega o el Consorci de les Gavarres, entre d’altres.
El programa estableix que es calcularan anualment les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per l’activitat d’aquests organismes i es reduiran progressivament amb inversions en eficiència energètica i energies renovables. Les emissions que no es puguin evitar es compensaran a través d’un fons de carboni, creat en conveni amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que rebrà aportacions de deu euros per tona de CO₂ emesa. Aquests recursos es destinaran a projectes ambientals que permetin avançar cap a la neutralitat climàtica.
Segons la Diputació, el seguiment anual del programa permetrà comprovar la reducció real de les emissions i consolidar un model de gestió més sostenible. L’objectiu és que tota l’activitat de la corporació i els seus organismes sigui climàticament neutra abans de finalitzar la dècada.
