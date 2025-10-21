La Diputació impulsa que el Consorci de les Gavarres assumeixi la gestió del massís de Cadiretes
La moció de la CUP també demana a la Generalitat prioritzar el projecte i aportar-hi recursos
L’espai natural protegit del massís de Cadiretes, també conegut com de l’Ardenya, no compta amb cap ens gestor des del 2019, quan es va dissoldre el consorci que el gestionava per manca d’operativitat. Ara, una moció presentada per la CUP i aprovada pel ple de la Diputació de Girona proposa que sigui el Consorci de les Gavarres qui n’assumeixi la gestió.
El massís, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), s’estén pels termes municipals de Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Lloret de Mar i Vidreres. En el mandat anterior, diversos d’aquests municipis ja havien demanat formalment que el Consorci de les Gavarres, del qual alguns formen part,estudiés l’ampliació de la seva àrea de gestió per incorporar-hi Cadiretes.
«Un pas important per a la protecció del massís de Cadiretes»
Segons la CUP, la proposta és el resultat d’un procés de negociació entre els municipis, la Generalitat, el Consorci i la mateixa Diputació, que durant mesos han buscat una solució consensuada. La moció aprovada estableix el compromís de la Diputació per facilitar aquesta ampliació i demana al Govern català que prioritzi el projecte i hi destini els recursos necessaris. El portaveu de la CUP Som Poble i regidor de Llagostera, Jordi Casas, subratlla «la implicació activa i l’actitud constructiva de tots els agents» i valora l’acord com «un pas important per a la protecció del massís de Cadiretes».
La proposta ha rebut el suport de tots els grups, excepte el PSC, que s'ha abstingut. Els socialistes han justificat la seva posició perquè no s’han sentit prou tinguts en compte en la redacció final del text acordat entre la CUP i el govern provincial, tot i reiterar el suport de fons a la iniciativa.
La decisió s’haurà de comunicar al departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Consorci de les Gavarres, als ajuntaments implicats i als consells comarcals del Gironès, el Baix Empordà i la Selva.
