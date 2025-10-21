Els marxants del mercat setmanal de Ripoll en contra els canvis d’ubicació
Afirmen perdre una quarta part d’ingressos anuals quan no poden parar al seu lloc habitual al barri vell
Els paradistes i marxants del mercat setmanal de dissabte a Ripoll, va fer sentir la seva indignació aquest darrer cap de setmana, pels canvis d’ubicació que pateixen quan se celebren fires al municipi. Divendres que ve començarà una nova edició de la fira de les bruixes, coneguda com a Esotèric Shopping Night, i que dura tres dies. L’ocupació que es farà dels espais que habitualment utilitzen els habituals paradistes, els obligarà a traslladar-se a altres carrers on el públic no els té tan identificats.
Un dels comerciants més veterans és Vicenç Las Heras, i explica que l’Ajuntament de Ripoll els canvia de lloc “sis o set dissabtes cada any”, sobretot en dates assenyalades que en funció dels ingressos representa com si ho fessin “en deu o dotze mercats”. Les ubicacions alternatives considera que suposen “no cobrir despeses”. La parada de productes de merceria que porta en Vicenç veu propera la jubilació, que serà efectiva l’any vinent. Fa un temps a la plaça Sant Eudald on s’instal·la, hi havia una vintena de marxants, que ara s’han convertit en cinc, i que aviat en seran quatre. Si faltessin més anys per retirar-se “ja hauríem buscat un altre mercat pels dissabtes”. Anualment calcula que amb els canvis, es perden un 25% dels ingressos, agreujats aquest any que per Tots Sants no hi haurà mercat “ja que es veu que s’han de santificar les festes catòliques cristianes”.
Les crítiques dels marxants venen de lluny. En l’anterior mandat, quan Junts liderava el consistori, van lamentar que els desplacessin dels seus llocs habituals. Ara però, amb un mercat cada cop més reduït pel que fa al nombre de parades, i una quantitat de fires que ha crescut en el calendari anual, la problemàtica s’ha agreujat.
“Un valor afegit pel comerç local”
El regidor responsable de Fires i Mercats, Xavier Formatger (Aliança Catalana) certifica que les fires suposen “un valor afegit pel comerç local”. Tot i mostrar-se obert a parlar-ne i trobar solucions als plantejaments dels marxants, diu que l’Ajuntament "seguirà decidint quines fires s’organitzen i on es faran”. El centre del barri vell és l’espai més cobejat, i per això es desplacen els paradistes a altres indrets com ara el carrer del Bisbe o el Pont d’Olot, que a més implica que s’hagi de modificar la circulació pel municipi. En tot cas Formatger creu que a diferència d’anteriors mandats “ara els paradistes coneixen el calendari de fires i el lloc que els assignem”. Els indrets més afectats per les fires són les places de Sant Eudald, Llibertat i Gran, tot i que la recent Fira del Formatge també es van reubicar les parades del carrer Escorxador.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs