Setmana de controls policials a ciclistes i usuaris de patinet a les comarques de Girona
Els Mossos i les policies locals controlaran distraccions, maniobres de risc i infraccions
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals han engegat aquesta setmana una nova campanya de control centrada en els ciclistes i els usuaris de patinets elèctrics. L’actuació, coordinada pel Servei Català de Trànsit, s’allargarà fins diumenge 26 d’octubre i es desenvolupa tant en entorns urbans com en vies interurbanes de les comarques de Girona.
En el cas dels ciclistes, la vigilància se centrarà en distraccions, maniobres de risc, estacionaments indeguts i incompliments de la normativa viària, com el respecte als semàfors i els passos de vianants. També es comprovarà si fan servir casc en els casos on és obligatori i es posarà especial atenció a la conducta dels conductors de vehicles que puguin posar en perill els ciclistes, per exemple, en avançaments sense respectar la distància mínima d’un metre i mig o per invasió del carril bici.
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, els controls se centren en la circulació per voreres o zones prohibides, l’ús del mòbil o auriculars, la superació del límit de velocitat (25 km/h), la circulació amb acompanyants o sense llums i elements reflectants quan cal. També es recorda que aquests conductors han de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues, i que en el cas dels menors d’edat la taxa d’alcohol ha de ser 0,0.
En la darrera campanya similar, realitzada el juliol passat, es van interposar un total de 630 denúncies a ciclistes i 963 a usuaris de patinets elèctrics a tot Catalunya. En aquest últim cas, la majoria de sancions van ser per circular per la vorera, segons informa Trànsit.
Davant l’increment de l’ús d’aquests vehicles i del seu impacte en la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha planificat per al 2025 quatre campanyes específiques de control: al gener, maig, juliol i octubre.
