Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de previsió en la gestió de la dermatosi
Lamenten el retard i la lentitud en el procés d'immunització perquè s'han vacunat una mitjana de 90 vaques al dia
El sindicat Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de previsió i de planificació a l'hora de gestionar la dermatosi nodular. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha lamentat que "no ha funcionat· el sistema de prevenció: "No han fet la seva feina, ni s’havien llegit el reglament". Serrat deixa clar que no demanen dimissions, sinó responsabilitats perquè "el sistema ha fallat". A més, lamenten el retard en aconseguir les vacunes, i la lentitud a l'hora d'injectar-les. Segons càlculs del sindicat, s'han immunitzat una mitjana de 90 vaques al dia. També reclamen, per prevenció, que es vacunin tots els bovins de Catalunya per erradicar el virus i evitar més sacrificis d'animals.
