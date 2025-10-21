Vall de Núria, capital europea de la restauració ecològica durant tres dies
L’estació de muntanya acull el congrés europeu de bioenginyeria del paisatge, amb experts que debaten sobre com recuperar ecosistemes i frenar el canvi climàtic
Vall de Núria s’ha convertit aquesta setmana en punt de trobada europeu de la restauració ecològica. L’estació de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat acull, del 22 al 24 d’octubre, el XI Congrés de Bioenginyeria del Paisatge, una cita que reuneix experts i professionals d’arreu d’Europa per debatre sobre les solucions basades en la natura i el seu paper en la recuperació dels ecosistemes i la lluita contra el canvi climàtic.
L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge i la Federació Europea de Bioenginyeria del Sòl, amb el patrocini del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i del Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès, i amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat, Projecte Boscos de Muntanya i l’Hotel Vall de Núria.
El congrés se celebra en el marc del nou Reglament Europeu de Restauració de la Natura, que fixa com a objectiu restaurar almenys el 20% de les zones terrestres i marines abans del 2030. Per això, les ponències i debats se centren en com aplicar la bioenginyeria del paisatge en àmbits molt diversos, des dels boscos i rius fins als entorns agrícoles i urbans.
Paisatges humanitzats
Segons els organitzadors, aquesta edició marca un canvi d’enfocament, ja que per primera vegada no es parla només d’ecosistemes naturals, sinó també de paisatges humanitzats, on les tècniques de bioenginyeria poden ajudar a restaurar la funcionalitat ecològica sense renunciar a l’activitat humana. A més de les sessions teòriques, el programa inclou una visita de camp prevista per dimecres, on els participants podran conèixer una actuació de bioenginyeria impulsada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per estabilitzar un talús a la zona de l’estació de Vall de Núria. Aquesta sortida servirà per veure sobre el terreny com es duen a terme les tècniques de restauració ecològica i els resultats que ofereixen.
Amb aquesta trobada, Vall de Núria es consolida com un espai de referència en gestió ambiental i de muntanya, en un moment en què la recuperació dels ecosistemes degradats i l’adaptació al canvi climàtic s’han convertit en prioritats per a la política ambiental europea.
