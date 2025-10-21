Vuit trams de l'N-260 a Girona, entre els més perillosos de tot l'Estat
La Collada de Toses és un dels punts negres
L'N-260, coneguda com a Eix Pirinenc és una de les carreteres més perilloses de l’Estat. L’informe 2025 d’Automobilistes Europeus Associats (AEA), que analitza el període 2019-2023, assenyala vuit trams d’aquesta via dins la província de Girona com a punts de risc alt. En alguns casos, els índexs de perillositat arriben a ser entre 10 i 20 vegades superiors a la mitjana espanyola, que és de 8,2 accidents amb víctimes per cada 1.000 milions de vehicles-quilòmetre recorreguts.
Un dels trams gironins correspon a la Collada de Toses, entre Ripoll i la comarca de la Cerdanya. Aquest tram de muntanya, molt sinuós i amb forts desnivells, figura entre els 20 més perillosos de tot l’Estat, amb un historial destacat d’accidents i víctimes.
Altres trams amb índexs de risc elevats es localitzen al llarg del recorregut de l'N-260 des de Camprodon fins a Llançà, passant per punts com Sant Joan de les Abadesses, Olot, Besalú i la Vall de Bianya. Segons l’informe, els punts de major sinistralitat a Girona se situen aproximadament als quilòmetres 15, 18, 45 que van entre Llançà i Navata. Seguits de la collada de Toses. Aquesta carretera no és el primer cop que apareix en informes per la seva alta perillositat, sovint ha aparegut ens els EuroRAP del RACC i el Servei Català de Trànsit (SCT).
En el conjunt de l’Estat, l’AEA ha identificat 270 trams d’alta perillositat repartits per 71 carreteres de 45 províncies amb un índex de perillositat almenys 10 vegades superior a la mitjana nacional. i que han registrat 1.563 accidents i 2.169 víctimes en els últims cinc anys. A la província de Girona, l'N-260 és l’única carretera estatal inclosa en aquest llistat.
Punts negres
El tram més perillós de tot Espanya es troba al quilòmetre 243 de l'N-4a a Ciudad Real, amb un índex de perillositat 598 vegades superior a la mitjana nacional. El tram amb més accidents i víctimes es troba al km 0 de l’autovia A-77a, a Alacant, amb 104 accidents i 150 víctimes.
Pel que fa a les autopistes de peatge, tot i ser les vies més segures, el seu índex de perillositat ha augmentat un 7,5% el 2023. En aquest període s’han localitzat 100 trams amb índexs de perillositat dobles a la mitjana, amb 527 accidents i 881 víctimes, majoritàriament lleus. El tram amb major perillositat d’autopista està al km 901 de l’AP-7, a Almeria.
Destaca també que a Barcelona, al km 14 de la B-23, s’ha registrat el tram amb més accidents i víctimes en autopistes, amb 43 accidents i 58 ferits lleus en cinc anys, informa l'AEA en un comunicat.
L’informe posa l’accent en la necessitat de millorar l’estat de les infraestructures viàries per reduir els punts negres i que els conductors coneguin aquests trams per augmentar la seva precaució.
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs