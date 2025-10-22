Alerten que la calor inusual d’aquest octubre afavoreix els contagis de dermatosi entre les vaques
Els ramaders confien en l'arribada del fred i demanen agilitat al Departament d’Agricultura per assolir el 75% de vacunació
La calor inusual que fa aquest octubre amb temperatures pròximes als 30 graus en algunes zones afavoreix la propagació de la dermatosi nodular entre les vaques. Així ho ha apuntat president del sindicat Asaja a Lleida, Pere Roqué, que també ha demanat agilitat al Departament d’Agricultura per assolir ja el 75% de vacunació per evitar nous focus. Roqué ha assenyalat que ara cal que la “vacunació funcioni” i que a finals de setmana estigui coberta ja la zona dels 50 quilòmetres de tancament. Així mateix, també confia que les temperatures baixin entre 10 i 8 graus per tallar els “vectors transportadors”, que són els insectes com mosquits o tavans, que amb el fred desapareixeran.
Pere Roqué ha assegurat que de moment, a Lleida “està tot tranquil” en les explotacions de boví, sense rastre de dermatosi. En aquest sentit, ha recordat que a Ponent hi ha la cabana ramadera més gran del país, sobretot pel que fa a carn, ja que les vaques de llet es troben majoritàriament a Girona i al Vallès.
