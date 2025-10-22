Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
Els Mossos i Vigilància Duanera detenen nou persones i recuperen 40 vehicles sostrets, deu d'ells ubicats en una nau del barri de Pedret
Els Mossos d’Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, han desmantellat una organització criminal dedicada al contraban internacional de vehicles robats, amb epicentre logístic a les comarques gironines. En total, s’han detingut nou persones -algunes a Girona, Salt i Cassà de la Selva- i s’han recuperat més de 40 cotxes sostrets que estaven destinats a ser enviats a la República de Gàmbia. Els cotxes sostrets eren sempre del mateix model i marca asiàtica: el SUV Toyota RAV4 . La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
La investigació, liderada conjuntament per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Girona i Lleida, es va iniciar l’any 2023 arran de l’augment de robatoris d’un mateix model de SUV. Només a Catalunya, es van registrar 137 denúncies de sostracció durant el 2024 i 118 més en només els primers sis mesos del 2025. Molts dels vehicles apareixien amagats en camps o naus industrials, dins de contenidors preparats per ser exportats per mar.
Nau al barri de Pedret
El cas va fer un gir el 22 de juliol, quan els Mossos van localitzar 10 vehicles robats en una nau industrial del barri de Pedret de Girona, del carrer Gran Canària. L’operació va confirmar que els caps de la trama carregaven els contenidors durant caps de setmana per evitar controls i els enviaven des de ports de l’Estat amb destinació a Banjul (Gàmbia). En un d’aquests enviaments, un contenidor interceptat a Tànger gràcies a la col·laboració d’Interpol i la policia marroquina contenia quatre vehicles robats a la Roses, la Ràpita i França.
Els investigadors van determinar que els investigats tenien un modus operandi molt especialitzat, ja que accedien als vehicles activant un sistema que fa creure al vehicle que s’està desbloquejant amb la clau original. Posteriorment, una vegada tenien el vehicle a les seves mans, el traslladaven a algun terreny fora del nucli urbà, on el grup tenia un espai llogat. En aquest terreny, els autors controlaven uns contenidors de mercaderies de transport marítim on amagaven els vehicles, fins a emplenar-los i gestionar-ne l’enviament cap a l’Àfrica.
La logística d’aquesta activitat requeria una organització molt ben trenada, amb uns líders destacats, titulars dels contractes tant dels arrendaments dels contenidors com de les ordres de transport als diferents ports de destí. En un segon nivell hi havia els encarregats de gestionar les naus i els descampats on guardaven els vehicles. En una tercera escala, se situaven els membres que preparaven la càrrega dels contenidors. L’última baula de la cadena la formaven les persones que sostreien els vehicles de la via pública mitjançant sistemes electrònics.
Castelló i Almeria
Paral·lelament a la investigació de Girona, des de la DIC de Lleida també s’analitzava aquesta casuística, fet que els va portar a identificar, conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, una infraestructura activa dedicada a la sostracció de vehicles per fer-los arribar a la República de Gàmbia. Per fer-ho, modificaven o eliminaven les identificacions registrals del vehicle, com ara el bastidor, la matrícula o la documentació tècnica, els introduïen en contenidors marítims, barrejats amb mercaderia genèrica per dificultar-ne la detecció en els controls de duanes, i els feien arribar a diferents punts de la costa, amb el port de Banjul (República de Gàmbia) com a destí final.
Com a centre logístic, el grup utilitzava una nau industrial al polígon de Húercal de Overa (Almeria). Allà feien arribar els vehicles sostrets, que carregaven en contenidors marítims, normalment en caps de setmana i festius, amb el convenciment erroni que així evitarien inspeccions. Posteriorment, a través d’una empresa de transport de mercaderies, traslladaven els contenidors fins a Castelló, des d’on finalment s’enviaven per via marítima fins a la República de Gàmbia.
El 6 d’agost, els investigadors van detectar, a la seu de l’empresa de transports, quatre contenidors sospitosos de transportar mercaderia il·lícita. En verificar-ho, van localitzar 15 vehicles de la mateixa marca i model que constaven com a sostrets, amb un valor de mercat total de 300.000 euros.
Arran d’aquesta troballa, el mateix dia i amb la col·laboració de la Policia Nacional, van detenir, a la nau industrial identificada a Almeria, tres persones de 32, 44 i 53 anys, i van constatar feien servir aquella nau de magatzem de càrrega. Entre les pertinences dels detinguts, els agents van identificar ordres de transport amb dates de càrrega coincidents amb els indicis dels investigadors, així com tiquets de compra d’eines utilitzades en la càrrega. A més, un dels detinguts també constava en diligències de la investigació de Girona com un dels responsables de gestionar la flota de vehicles sostrets.
Descampat a Riudellots
La coincidència d’aquesta persona va propiciar la creació d’un equip conjunt d’investigació entre la DIC de Girona i la de Lleida, juntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, que es va encarregar de localitzar i inspeccionar contenidors sospitosos.
Els agents van confirmar la gran capacitat logística de l’entramat després de localitzar-ne alguns membres en diversos punts del territori. Un descampat de Riudellots de la Selva o una nau de Montsó (Osca), per exemple, els servien de “guarderia” dels vehicles abans de carregar-los en contenidors i enviar-los cap als ports de Barcelona, Castelló i València, principalment.
La capacitat d’alimentar el negoci il·lícit amb continuïtat, inclús després de les primeres detencions, era evident: vint dies després de l’explotació del cas a Castelló i Almeria, els investigadors van rebre l’avís d’un nou encàrrec logístic amb dades similars a les dels contenidors que es van obrir el 6 d’agost (punt de càrrega, pes, mercaderia declarada...). En aquesta nova inspecció, els agents van localitzar dos vehicles més que havien estat sostrets a les localitats de Balaguer i Lleida.
Detencions i vehicles recuperats
La detecció de la càrrega de contenidors i la posterior obertura i troballa de vehicles sostrets per part dels agents va continuar fins al 18 de setembre, data en què es va accedir a la nau industrial identificada a Montsó, on es van recuperar set vehicles sostrets. Aquell mateix dia els investigadors van detenir sis membres del grup a les localitats de Girona, Salt, Cassà de la Selva i Lleida. Un d’ells ja havia estat detingut a Almeria en la primera explotació del cas.
Tots van passar a disposició judicial, juntament amb un darrer detingut, el 2 d’octubre a Manresa, relacionat amb els mateixos fets. Se’ls atribueixen més d’una quarantena de robatoris de cotxes, un delicte de contraban internacional de vehicles i un delicte de pertinença a organització criminal.
