Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
Els aparells, que venien de la Cerdanya, van fer una maniobra errònia en entrar a l’aeròdrom amb vent de cua
Dues avionetes han acabat aquesta tarda a la carretera GIV-5234, a Beuda, després d’una maniobra fallida quan intentaven aterrar a l’aeròdrom del municipi. Cap dels pilots ha resultat ferit.
L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de quatre de la tarda. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Policia Local, que han confirmat que no hi havia ferits i que les avionetes ja estaven sent retirades amb l’ajuda del personal de l’aeròdrom.
Segons ha explicat el responsable de vol de l'aerodrom, els dos aparells provenien de la Cerdanya i els pilots, de Sabadell, no coneixien bé les pistes. En l’aproximació a la instal·lació, han fet una maniobra amb vent de cua i han entrat per una pista equivocada. El canvi de direcció del vent els ha obligat a necessitar més recorregut del disponible, i les dues avionetes han acabat fora del traçat. Els Bombers han col·laborat en les tasques de seguretat i remolcatge, i les aeronaus han estat retirades sense incidències.
