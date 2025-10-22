Els Mossos conclouen que l'acusat del crim de Campdevànol va sotmetre la víctima a "maltractament psicològic continu"
Descarten que una tercera persona entrés al domicili, desmuntant una de les versions del processat
Els investigadors dels Mossos d'Esquadra que van analitzar els telèfons de l'acusat del crim de Campdevànol (Ripollès) i la víctima han conclòs que el processat la va sotmetre a "maltractament psicològic continu". Segons han declarat al judici, que es fa a l'Audiència de Girona, les converses de Whatsapp evidencien que la noia estava "molt enamorada" i que ell responia amb "control, gelosia i acusacions d'infidelitat". També hi ha missatges que avalen que hi va haver agressions físiques prèvies al dia del crim, que va ser entre el 20 i el 21 de setembre del 2022. La Unitat de Muntanya que va inspeccionar els accessos al domicili resol que "ningú" més hi va intentar entrar, desmuntant així una de les versions de l'acusat.
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial de Girona van analitzar el buidatge dels telèfons de l'acusat i de la víctima del crim de Campdevànol. Aquest dimecres han explicat davant del jurat popular que les comunicacions entre tots dos evidencien que la noia de 21 anys estava "molt enamorada" i constantment li enviava missatge al processat per quedar i dient-li que volia "lluitar" per la relació.
Per contra, han ressaltat que l'acusat li responia sempre amb "recriminacions" i exercint un "continu maltractament psicològic" cap a la víctima. Segons han declarat, l'acusava de ser infidel amb altres homes i la sotmetia a "control, gelosia i acusacions d'infidelitat", un "patró" que també han detectat amb les comunicacions que tenia amb dues dones més amb qui també tenia relacions.
Els investigadors han trobat evidències que confirmen episodis de violència física anteriors, com un missatge on la noia li diu "a mi no em donaràs cap cop més". També han indicat que dies abans dels fets, que la investigació situa entre el 20 i el 21 de setembre del 2022, la víctima va intentar tallar la relació, però no se'n va sortir.
Els missatges també tracen una cronologia dels fets, posant en relleu que la hipòtesi més probable és que el crim tingués lloc el matí del dia 20 de setembre, que és quan l'acusat no va respondre cap dels missatges que li enviaven. Va tornar a agafar el telèfon ja de nit, responent a una comunicació de la mare de la noia preguntant per ella i dient que estava "preocupada". Ell li va dir que la víctima estava "dormint al seu costat" i que ja li diria que li truqués quan es despertés.
A partir del vespre del dia 20 i fins que ell mateix va alertar a emergències el dia 21 de setembre, els investigadors creuen que va estar intentant crear-se "coartades", acusant un traficant a qui comprava droga d'haver entrat a casa seva o desplaçant-se amb cotxe fins a Manlleu.
L'acusat va donar diverses versions als investigadors, dient primer que la víctima havia caigut en bici o insinuant que una tercera persona podia haver entrat al domicili. La Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra van analitzar els accessos per comprovar aquesta segona tesi. Aquest dimecres han dit al judici que no hi ha evidències que "ningú" entrés al pis i han descartat que es pogués accedir des d'un immoble veí que estava buit. "Només hi havia dues possibilitats d'accés a la balconada, però ningú havia passat per allà durant molts mesos", han conclòs.
El judici, que es fa a la secció quarta, continua aquest dimecres a la tarda amb les pericials forenses. L'acusat s'enfronta a presó permanent revisable per assassinat i una pena de 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així