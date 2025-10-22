Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC retreu al Govern falta de previsió davant els brots de dermatosi nodular

Els republicans critiquen que Agricultura no va actuar amb prou anticipació tot i els primers casos a França i Itàlia, i reclamen accelerar la vacunació del bestiar i les ajudes als ramaders afectats

Els equips de veterinaris estan vacunant contra la dermatosi les vaques més properes als focus detectats

Els equips de veterinaris estan vacunant contra la dermatosi les vaques més properes als focus detectats / Departament d'Agricultura

Girona

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha reclamat al conseller d’Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, transparència i accions preventives davant dels brots de dermatosi nodular contagiosa que afecten diverses explotacions ramaderes de Catalunya, especialment a les comarques gironines.

Segons el partit, el Govern no va prendre mesures preventives malgrat que al mes de juny ja havien aparegut focus de la malaltia a Itàlia i a França, i que les diferents organitzacions agràries i representants del sector ramader demanaven actuacions de prevenció. ERC també critica que no s’hagués avançat en la constitució de la taula d’experts i reclama resposta a diverses qüestions que «queden a l’aire», com la modificació de protocols o els plans de vacunació.

El grup republicà ha traslladat al Departament les demandes dels ramaders i dels alcaldes dels municipis on hi ha granges afectades, com Castelló d’Empúries, Cassà de la Selva i Pedret i Marzà. Aquests reclamen que Agricultura vacuni amb la màxima celeritat tot el bestiar de les granges dins el radi d’afectació i que es gestionin de manera àgil les ajudes per a les explotacions que s’han vist afectades.

