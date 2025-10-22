ERC retreu al Govern falta de previsió davant els brots de dermatosi nodular
Els republicans critiquen que Agricultura no va actuar amb prou anticipació tot i els primers casos a França i Itàlia, i reclamen accelerar la vacunació del bestiar i les ajudes als ramaders afectats
El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha reclamat al conseller d’Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, transparència i accions preventives davant dels brots de dermatosi nodular contagiosa que afecten diverses explotacions ramaderes de Catalunya, especialment a les comarques gironines.
Segons el partit, el Govern no va prendre mesures preventives malgrat que al mes de juny ja havien aparegut focus de la malaltia a Itàlia i a França, i que les diferents organitzacions agràries i representants del sector ramader demanaven actuacions de prevenció. ERC també critica que no s’hagués avançat en la constitució de la taula d’experts i reclama resposta a diverses qüestions que «queden a l’aire», com la modificació de protocols o els plans de vacunació.
El grup republicà ha traslladat al Departament les demandes dels ramaders i dels alcaldes dels municipis on hi ha granges afectades, com Castelló d’Empúries, Cassà de la Selva i Pedret i Marzà. Aquests reclamen que Agricultura vacuni amb la màxima celeritat tot el bestiar de les granges dins el radi d’afectació i que es gestionin de manera àgil les ajudes per a les explotacions que s’han vist afectades.
